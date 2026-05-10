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कर्नाटक के मंत्री डी. सुधाकर का बेंगलुरु में निधन, लंबे समय से थे बीमार

बेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर का रविवार सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. एक मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक वे 66 साल के थे. प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स मिनिस्टर ने यहां कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आखिरी सांस ली. पिछले दो महीनों से उनका फेफड़ों के इन्फेक्शन का इलाज चल रहा था.

कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. आर. चिन्नादुरई ने बुलेटिन में कहा, 'मंत्री सुधाकर डी को आज सुबह 3.15 बजे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मृत घोषित कर दिया गया.' सुधाकर कांग्रेस के सीनियर नेता और चित्रदुर्ग जिले के हिरियुर से विधायक थे.