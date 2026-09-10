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कर्नाटक के सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के पहले दो छंद गाए जाएंगे, डीके शिवकुमार सरकार का आदेश

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सिर्फ पहले दो छंद ही गाए जाएंगे. यह आदेश राज्य में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों पर लागू होगा. लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गवर्नर के शामिल होने वाले कार्यक्रमों को इससे बाहर रखा गया है.

यह फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पार्टी कार्यक्रम में वंदे मातरम के दो छंद गाने के प्रस्ताव के बाद आया है. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब पूरे राज्य में सरकारी कार्यक्रमों के लिए ऐसा ही तरीका अपनाया है.

अपने आदेश में सरकार ने कहा कि वंदे मातरम ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रवाद, एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के सरकारी संस्करण और अलग-अलग सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसे गाते या बजाते समय अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल पर गाइडलाइन जारी की हैं.