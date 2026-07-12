केस जीतने के लिए जज की कुर्सी पर ही कर दिया 'टोटका', सीधे जेल पहुंचीं 65 साल की बुजुर्ग महिला
कर्नाटक के चिकबल्लापुर में जमीन का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए महिला ने जज की कुर्सी और टेबल पर छिड़की सरसों के दाने.
Published : July 12, 2026 at 7:55 PM IST
चिकबल्लापुर (कर्नाटक): कर्नाटक के चिकबल्लापुर में अंधविश्वास का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इस चक्कर में एक बुजुर्ग महिला को जेल की हवा खानी पड़ गई. आरोपी महिला ने सिविल कोर्ट के मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी और मेज पर सरसों छिड़ककर काला जादू (टोटका) करने की कोशिश की थी.
गिरफ्तार महिला की पहचान चिकबल्लापुर शहर की रहने वाली मंजुला (65) के रूप में हुई है. घटना गुरुवार, 9 जुलाई की है. सुबह 9:30 बजे चिकबल्लापुर शहर के प्रथम अतिरिक्त सिविल और जेएमएफसी (JMFC) कोर्ट में हुई. आरोपी महिला ने उस कुर्सी और डायस (मंच) पर सरसों डाल दी थी जहां जज बैठते हैं. जब कोर्ट के कर्मचारियों ने कुर्सी पर सरसों देखी, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें आरोपी महिला सरसों डालती हुई कैद हो गई.
इस घटना के संबंध में कोर्ट प्रशासक ने चिकबल्लापुर थाने में महिला के खिलाफ 'कर्नाटक अमानवीय दुराचार और अंधविश्वास निवारण एवं उन्मूलन अधिनियम' (काला जादू विरोधी कानून) के तहत मामला दर्ज कराया था. एसपी (SP) कुशल चौकसे ने बताया कि कोर्ट स्टाफ की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की. मंजुला का कोर्ट में एक जमीन का विवाद चल रहा था, जिसकी उस दिन सुनवाई होनी थी.
जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को दिए बयान में कहा, "पूछताछ के दौरान महिला ने कबूल किया कि वह जमीन का फैसला अपने पक्ष में कराना चाहती थी, इसलिए उसने यह टोटका (काला जादू) किया था. आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया गया है."
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