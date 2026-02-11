ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: मुस्लिम परिवार ने अनाथ बच्चों की परवरिश की, हिंदू रीति-रिवाज से करायी शादी

कर्नाटक में एक मुस्लिम परिवार ने दो अनाथ बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा किया. अब उनमें से एक लड़के की हिंदू रीति-रिवाज से शादी कराई.

Karnataka Muslim Family raises Hindu orphans, holds wedding according to their tradition
शादी समारोह में दूल्हे और दुल्हन के साथ मुस्लिम परिवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 11, 2026 at 4:01 PM IST

बेलगावी (कर्नाटक): एक मुस्लिम परिवार ने पूरे देश के लिए सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण पेश किया है. कर्नाटक के बेलगावी जिले के इन मुस्लिम परिवार ने दो अनाथ लड़कों को अपने बच्चों की तरह पाला-पोसा. साथ ही उनमें से एक की शादी कराकर समाज को बड़ा संदेश दिया है. मुस्लिम परिवार ने हिंदू परंपरा के अनुसार लड़के का विवाह किया. अब यह चर्चा का विषय बन गया है.

बेलगावी जिले के हुक्केरी तालुक के बस्तवाड़ा गांव के मुस्लिम जोड़े महबूब नाइकावाड़ी और नूर जान नाइकावाड़ी के इस काम की तारीफ हो रही है, जिन्होंने माता-पिता की तरह अनाथ बच्चे की शादी करवाई.

दरअसल, इसी गांव के दिवंगत लिंगायत जोड़े कदय्या और शैला के सबसे बड़े बेटे सोमशेखर पूजार की शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई है. मुस्लिम जोड़े ने शादी करवाने में आगे बढ़कर गांव में एकता लाई.

कदय्या और महबूब पड़ोसी थे, और दोनों परिवारों के बीच शुरू से ही एक अटूट रिश्ता बन गया था. लेकिन, 20 साल पहले कदय्या की बीमारी से मौत हो गई. बाद में उनकी पत्नी शैला का भी निधन हो गया. एक पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए नूर जान ने शैला की बीमारी के समय उनका ख्याल रखा था. रिश्तेदार होने के बावजूद कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, शैला यह सोचकर रो पड़ी थीं कि अगर उनकी मौत हो गई तो उनके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा.

उस समय नूर जान ने नम आंखों से कहा, "मुल्ला परिवार आपके परिवार के साथ है. आप अपने बच्चों की चिंता न करें. हम उनका ख्याल अपने बच्चों की तरह रखेंगे."

बाद में शैला का निधन हो गया. सोमशेखर 4 साल के थे जब उनकी मां का निधन हुआ और उनका भाई वसंत सिर्फ 2 साल का था.

नूर जान ने अपना वादा निभाते हुए सोमशेखर और वसंत को अपने बच्चों की तरह पाला-पोसा और पढ़ाया-लिखाया. आज सोमशेखर और वसंत दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं.

सोमशेखर ने परिवार का शुक्रिया अदा किया
दूल्हे सोमशेखर पुजारी ने कहा, "हमारे माता-पिता 20 साल पहले गुजर गए थे. मैं बहुत छोटा था. तब से, इसी परिवार (मुस्लिम परिवार) ने हमारा ख्याल रखा है. वे उस एक बात पर अड़े रहे जो हमारी मां ने मरते समय कही थी और हमें पाला-पोसा. आज, उन्होंने मेरी शादी भी कर दी है. उन्होंने हमारी पढ़ाई का भी ध्यान रखा है. शुरू से ही, हमने उन्हें अपने माता-पिता (मुस्लिम परिवार) की तरह माना. गोद लिए हुए बच्चों के तौर पर, हमने अपने माता-पिता के बारे में कभी ऐसा महसूस नहीं किया. उन्होंने बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखा है. हमारे माता-पिता को गुजरे 20 साल हो गए हैं. इन 20 वर्षों में, वे हमारे लिए सब कुछ रहे हैं. देखभाल, खाना, रहना, कपड़े, स्कूल, सब कुछ नूर जान परिवार की दुआ है."

सोमशेखर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, "वे हमारे सामने खड़े हुए और हिंदू रीति-रिवाज से गांव के कडासिद्धेश्वर मंदिर में हमारी शादी करवाई. मुझे नहीं पता कि हमारे माता-पिता इतनी बड़ी शादी करते. लेकिन, ये माता-पिता हमारे सामने खड़े हुए और हमारी शादी बड़े धूमधाम से करवाई. उनके बच्चों समेत पूरा परिवार मेरी शादी के लिए दौड़ पड़ा. हमारे परिवार में कुल सात भाई-बहन हैं. हिंदू और मुस्लिम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता. हालांकि, देश में जो कुछ घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, उन्हें देखकर दुख होता है. हालांकि, अगर हम एक परिवार की तरह होते तो खुशी होती. मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं. मेरा छोटा भाई भी उसी कंपनी में काम करता है. भले ही हम हिंदू हैं और वह मुस्लिम है, फिर भी उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हमारे पारंपरिक तरीके से मेरी शादी करवाई."

दोनों मेरे बच्चे हैं: नूर जान
महिला नूर जान ने कहा, "सोमशेखर की मां शैला 20 साल पहले बीमारी की वजह से गुजर गईं. आखिरी समय में, वह अस्पताल में रो रही थीं, उन्हें चिंता थी कि उनके छोटे बच्चे बेसहारा छोड़ दिए जाएंगे. उनकी हालत देखकर, मैंने उनसे तब वादा किया था. मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगी. मैं उनसे कहती थी कि किसी भी तरह की चिंता मत करो. उनका निधन हो गया. उस दिन से लेकर आज तक, मैं इन बच्चों का ध्यान रख रही हूं."

नूर जान ने आगे कहा, "मेरे अपने पांच बच्चे हैं. लेकिन कुल सात बच्चे हैं. अगर हिंदू-मुस्लिम त्योहार हैं, तो हम दो त्योहार मनाते हैं. हमें धर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई. हमने शादी इसलिए की क्योंकि हमारा बेटा बड़ा हो गया था. हमने सोमशेखर की शादी हिंदू रीति-रिवाज से गांव के कडासिद्धेश्वर मंदिर में करवाई. उस शादी में मैं उसकी मां थी. शादी की हर रस्म में हम पिता और मां की जगह पर खड़े थे. वे दोनों मेरे बच्चे हैं."

