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अश्लील वीडियो भेजकर शारीरिक संबंध बनाने का डाल रहा था दबाव! महिला के पति और भाई ने की हत्या

बल्लारी (कर्नाटक): कर्नाटक के बल्लारी जिले में एक महिला को कथित रूप से अश्लील वीडियो भेजकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले एक 26 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जलाने और सबूत मिटाने की भी कोशिश की. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी महिला, उसके पति और भाई को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है.

नहर के पास मिली थी अधजली लाश

मारे गए युवक की पहचान बसवनगौड़ा पाटिल (26) के रूप में हुई है, जो एक निजी लैब में काम करता था. बसवनगौड़ा बीती 7 जून की रात को अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था. अगली सुबह मोका पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरा-ताम्बराहाली एलएलसी (LLC) नहर के पास उसकी अधजली लाश बरामद हुई. शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला किसी प्रेम प्रसंग से जुड़ा मर्डर लग रहा था. लेकिन, जब कड़ियों को जोड़ा गया तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई.

सालभर से महिला को कर रहा था ब्लैकमेल

बल्लारी की पुलिस अधीक्षक (SP) सुमन डी. पेन्नेकर ने बताया कि मृतक बसवनगौड़ा पिछले एक साल से एक शादीशुदा महिला को अश्लील वीडियो और मैसेज भेजकर ब्लैकमेल कर रहा था. वह महिला पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार मानसिक दबाव बना रहा था. जब बसवनगौड़ा की प्रताड़ना हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो तंग आकर महिला ने अपने पति और अपने सगे भाई को इसकी जानकारी दी. इसके बाद तीनों ने मिलकर बसवनगौड़ा को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर डाली.

महिला ने खुद जाल बिछाकर बुलाया