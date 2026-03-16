ETV Bharat / bharat

प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी अब और नहीं चलेगी! कर्नाटक सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट बिल, जानें क्या है मकसद

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लगाए जाने वाले ज्यादा इलाज शुल्क को कंट्रोल (विनियमित) करने के लिए कदम उठाए हैं. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया है जिसका मकसद निजी चिकित्सा संस्थानों के काम करने के तरीके, इलाज की फीस और मूल्य निर्धारण संरचना पर कड़ी निगरानी रखना है.

कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 नाम का यह प्रस्तावित कानून, प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थकेयर के बढ़ते खर्च को लेकर लोगों की बढ़ती चिंता को दूर करने की कोशिश करता है. पिछले कुछ सालों में, मरीजों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने प्राइवेट अस्पतालों की बहुत ज्यादा फीस लेने के लिए बार-बार आलोचना की है, जिससे आम लोगों के लिए अच्छा मेडिकल इलाज मिलना मुश्किल होता जा रहा है.

बहुत ज्यादा मेडिकल खर्च की जांच हो रही है. प्राइवेट अस्पतालों पर अक्सर परामर्श, प्रक्रिया और अस्पताल में रहने के लिए बहुत ज्यादा चार्ज लगाने का आरोप लगता रहा है. कई मरीज़ों ने शिकायत की है कि सही मूल्य विनियमन न होने से परिवारों पर, खासकर कम और मिडिल इनकम वाले परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है.

चिकित्सा खर्च को रेगुलेट करने की बार-बार पब्लिक की मांगों के बावजूद, एक के बाद एक सरकारों ने प्राइवेट अस्पतालों के मूल्य निर्धारण के तरीकों पर सख्त कंट्रोल लागू करने के लिए संघर्ष किया है. अस्पताल के चार्ज को रेगुलेट करने की एक पिछली कोशिश 2016 में हुई थी, जब उस समय के स्वास्थ्य मंत्री रमेश कुमार ने निजी अस्पतालों के मनमाने मूल्य निर्धारण के तरीकों पर रोक लगाने के लिए एक कानून का प्रस्ताव रखा था.

प्रस्तावित कानून का मकसद पारदर्शी लाना, इलाज के खर्चों को कंट्रोल करना और अस्पतालों के लिए मूल्य सूची दिखाना जरूरी बनाना था. हालांकि, इस प्रस्ताव का प्राइवेट हेल्थकेयर संस्थानों ने कड़ा विरोध किया और इसे जैसा सोचा था वैसा लागू नहीं किया जा सका. राज्य सरकार के मौजूदा कदम को एक कानूनी फ्रेमवर्क लाने की नई कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जो उपचार शुल्क को विनियमित करेगा और प्राइवेट अस्पतालों की बेहतर निगरानी पक्का करेगा.

एक्सपर्ट कमिटी मूल्य श्रेणियों की सिफारिश करेगी

मसौदा संशोधन विधेयक के मुताबिक, राज्य सरकार को प्राइवेट अस्पतालों में दिए जाने वाले इलाज और चिकित्सा सेवा के लिए प्राइस रेंज की सिफारिश करने के लिए एक अलग एक्सपर्ट कमेटी बनाने का अधिकार होगा. कमेटी निजी चिकित्सा संस्थानों की अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग प्राइस स्लैब का सुझाव देगी.

प्रस्तावित कमेटी प्राइस रेंज की सिफारिश करने से पहले अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, उपलब्ध आधारभूत संरचना और संस्थानों की लोकेशन जैसे कारकों की जांच करेगी. इन सिफारिशों में डायग्नोस्टिक पैकेज, बेड चार्ज, ऑपरेशन थिएटर प्रक्रिया, इंटेंसिव केयर यूनिट फैसिलिटी, इम्प्लांट, कंसल्टेशन, लैबोरेटरी टेस्ट और दूसरी संबंधित मेडिकल सर्विस के चार्ज शामिल होंगे. सरकार समय-समय पर कमेटी के सदस्यों की बनावट, पावर, जिम्मेदारियां और सर्विस की शर्तें तय करेगी.

अस्पतालों को तय लिमिट में ही चार्ज करना होगा

प्रस्तावित बदलाव के तहत, प्राइवेट अस्पतालों को इलाज की फीस सिर्फ उसी प्राइस रेंज में लेनी होगी, जिसे सरकार एक्सपर्ट कमिटी से सलाह करके तय करेगी. इसमें डायग्नोस्टिक पैकेज, बेड ऑक्यूपेंसी, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं, आईसीयू सर्विस, इम्प्लांट, कंसल्टेशन और दूसरे टेस्ट या इलाज के चार्ज शामिल होंगे. सरकार को अलग-अलग कैटेगरी के अस्पतालों के लिए उनके आधाभूत संरचना, क्वालिटी स्टैंडर्ड और भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग मूल्य सीमा तय करने की भी इजाजत होगी.