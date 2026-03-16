प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी अब और नहीं चलेगी! कर्नाटक सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट बिल, जानें क्या है मकसद
स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसा मसौदा विधेयक तैयार किया है जिसका मकसद प्राइवेट अस्पतालों की इलाज की फीस पर कड़ी निगरानी रखना है.
Published : March 16, 2026 at 5:10 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लगाए जाने वाले ज्यादा इलाज शुल्क को कंट्रोल (विनियमित) करने के लिए कदम उठाए हैं. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया है जिसका मकसद निजी चिकित्सा संस्थानों के काम करने के तरीके, इलाज की फीस और मूल्य निर्धारण संरचना पर कड़ी निगरानी रखना है.
कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 नाम का यह प्रस्तावित कानून, प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थकेयर के बढ़ते खर्च को लेकर लोगों की बढ़ती चिंता को दूर करने की कोशिश करता है. पिछले कुछ सालों में, मरीजों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने प्राइवेट अस्पतालों की बहुत ज्यादा फीस लेने के लिए बार-बार आलोचना की है, जिससे आम लोगों के लिए अच्छा मेडिकल इलाज मिलना मुश्किल होता जा रहा है.
बहुत ज्यादा मेडिकल खर्च की जांच हो रही है. प्राइवेट अस्पतालों पर अक्सर परामर्श, प्रक्रिया और अस्पताल में रहने के लिए बहुत ज्यादा चार्ज लगाने का आरोप लगता रहा है. कई मरीज़ों ने शिकायत की है कि सही मूल्य विनियमन न होने से परिवारों पर, खासकर कम और मिडिल इनकम वाले परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है.
चिकित्सा खर्च को रेगुलेट करने की बार-बार पब्लिक की मांगों के बावजूद, एक के बाद एक सरकारों ने प्राइवेट अस्पतालों के मूल्य निर्धारण के तरीकों पर सख्त कंट्रोल लागू करने के लिए संघर्ष किया है. अस्पताल के चार्ज को रेगुलेट करने की एक पिछली कोशिश 2016 में हुई थी, जब उस समय के स्वास्थ्य मंत्री रमेश कुमार ने निजी अस्पतालों के मनमाने मूल्य निर्धारण के तरीकों पर रोक लगाने के लिए एक कानून का प्रस्ताव रखा था.
प्रस्तावित कानून का मकसद पारदर्शी लाना, इलाज के खर्चों को कंट्रोल करना और अस्पतालों के लिए मूल्य सूची दिखाना जरूरी बनाना था. हालांकि, इस प्रस्ताव का प्राइवेट हेल्थकेयर संस्थानों ने कड़ा विरोध किया और इसे जैसा सोचा था वैसा लागू नहीं किया जा सका. राज्य सरकार के मौजूदा कदम को एक कानूनी फ्रेमवर्क लाने की नई कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जो उपचार शुल्क को विनियमित करेगा और प्राइवेट अस्पतालों की बेहतर निगरानी पक्का करेगा.
एक्सपर्ट कमिटी मूल्य श्रेणियों की सिफारिश करेगी
मसौदा संशोधन विधेयक के मुताबिक, राज्य सरकार को प्राइवेट अस्पतालों में दिए जाने वाले इलाज और चिकित्सा सेवा के लिए प्राइस रेंज की सिफारिश करने के लिए एक अलग एक्सपर्ट कमेटी बनाने का अधिकार होगा. कमेटी निजी चिकित्सा संस्थानों की अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग प्राइस स्लैब का सुझाव देगी.
प्रस्तावित कमेटी प्राइस रेंज की सिफारिश करने से पहले अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, उपलब्ध आधारभूत संरचना और संस्थानों की लोकेशन जैसे कारकों की जांच करेगी. इन सिफारिशों में डायग्नोस्टिक पैकेज, बेड चार्ज, ऑपरेशन थिएटर प्रक्रिया, इंटेंसिव केयर यूनिट फैसिलिटी, इम्प्लांट, कंसल्टेशन, लैबोरेटरी टेस्ट और दूसरी संबंधित मेडिकल सर्विस के चार्ज शामिल होंगे. सरकार समय-समय पर कमेटी के सदस्यों की बनावट, पावर, जिम्मेदारियां और सर्विस की शर्तें तय करेगी.
अस्पतालों को तय लिमिट में ही चार्ज करना होगा
प्रस्तावित बदलाव के तहत, प्राइवेट अस्पतालों को इलाज की फीस सिर्फ उसी प्राइस रेंज में लेनी होगी, जिसे सरकार एक्सपर्ट कमिटी से सलाह करके तय करेगी. इसमें डायग्नोस्टिक पैकेज, बेड ऑक्यूपेंसी, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं, आईसीयू सर्विस, इम्प्लांट, कंसल्टेशन और दूसरे टेस्ट या इलाज के चार्ज शामिल होंगे. सरकार को अलग-अलग कैटेगरी के अस्पतालों के लिए उनके आधाभूत संरचना, क्वालिटी स्टैंडर्ड और भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग मूल्य सीमा तय करने की भी इजाजत होगी.
व्हिसलब्लोअर और मरीजों के लिए सुरक्षा
ड्राफ्ट बिल में हॉस्पिटल स्टाफ और मरीज़ों के लिए सुरक्षा के उपाय भी बताए गए हैं, जो गलत व्यवहार, परेशानी, धोखाधड़ी या नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करते हैं. रजिस्ट्रेशन और शिकायत निवारण अथॉरिटी, शिकायत लेकर आने वालों की सुरक्षा के लिए बड़े सिस्टम लागू करेगी.
इसके अलावा, स्टाफ की भर्ती, मेडिकल उपकरण, साफ-सफाई और सुरक्षा से जुड़े स्टैंडर्ड को मॉडर्न मेडिकल तरीकों के हिसाब से समय-समय पर अपडेट किया जाएगा. प्राइवेट अस्पतालों को डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम लागू करने जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार भी अपनाने होंगे.
रोगी डेटा संरक्षण के लिए सख्त नियम
प्रस्तावित कानून में मरीज के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है. इन रिकॉर्ड तक सिर्फ अधिकृत लोगों की ही पहुंच होगी. ऐसी संवेदनशील जानकारी को बिना इजाजत के बताने पर कड़ी सजा होगी. सरकारी अधिकारियों या सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों से कानूनी तौर पर सही आग्रह को छोड़कर, मरीज के रिकॉर्ड सिर्फ संबंधित मरीज या कानूनी तौर पर अधिकृत व्यक्ति ही देख पाएंगे.
निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य वार्षिक ऑडिट
बिल में यह भी प्रस्ताव है कि हर प्राइवेट मेडिकल जगह का सालाना ऑडिट राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त ऑडिटर से करवाना होगा. तय ऑडिट के अलावा, अधिकारियों के पास नियमों का पालन और स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए औचक निरीक्षण करने का भी अधिकार होगा. इन निरीक्षण के नतीजे और पालन की स्थिति तय प्रक्रियाओं के अनुसार सार्वजनिक की जाएगी.
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि ड्राफ्ट बिल पर कैबिनेट की बैठक में पहले ही चर्चा हो चुकी है. उन्होंने कहा कि यह कानून मुख्य रूप से प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लगाए जाने वाले इलाज के चार्ज को रेगुलेट और प्रबंधन करने से संबंधित है.
मंत्री के मुताबिक, एक बार जब वित्त विभाग ड्राफ्ट का रिव्यू पूरा कर लेगा, तो सरकार नागरिकों से फीडबैक लेने के लिए इसे पब्लिक डोमेन में डालने की योजना बना रही है. जनता की राय इकट्ठा करने के बाद, बिल को आगे विचार के लिए राज्य कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.
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