कर्नाटक के मंत्री ने कुत्तों की नसबंदी पर ₹120 करोड़ के खर्च पर सवाल उठाए, 20 लाख पेड़ गायब होने पर जवाब मांगा
उन्होंने विभाग के अधिकारियों की आलोचना की और उन्हें अगले छह महीनों में 90,000 कुत्तों की नसबंदी का टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया.
Published : July 1, 2026 at 11:39 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने आज बेंगलुरु के आवारा कुत्तों के नसबंदी कार्यक्रम समेत कई समस्याओं पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने शहर में पेड़ों की गिनती में कथित गड़बड़ियों, फुटपाथ पर कब्जा और डेवलपमेंट फंड के बंटवारे में भेदभाव के आरोप लगाए.
मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) प्रोग्राम के तहत पिछले आठ सालों में लगभग तीन लाख आवारा कुत्तों की नसबंदी पर लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च किए गए. हालांकि, उन्होंने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों की आबादी कम नहीं हुई है.
प्रोग्राम के असर पर सवाल उठाते हुए बायरे गौड़ा ने कहा, 'पैसा कहाँ गया? इस बात पर सच में शक है कि असल में किन कुत्तों की नसबंदी हुई.' उन्होंने एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारियों की आलोचना की और उन्हें अगले छह महीनों में 90,000 कुत्तों की नसबंदी का टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि हर साल सिर्फ 30,000 कुत्तों की नसबंदी करने से समस्या हल नहीं होगी और जोर दिया कि लंबे समय का समाधान पाने के लिए शहर को लगातार तीन सालों तक हर साल 90,000 नसबंदी की दर बनाए रखनी होगी. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा प्रोग्राम के तहत अब तक सिर्फ 6,799 कुत्तों की नसबंदी की गई.
बेंगलुरु के पेड़ों की गिनती की बात करते हुए मंत्री ने 2008 से कथित तौर पर लगाए गए लगभग 20 लाख पौधों के भविष्य पर सवाल उठाया. अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ सालों में लगभग 20 लाख पौधे लगाए गए थे. हालाँकि, चल रही पेड़ों की गिनती जो 85 प्रतिशत पूरी हो चुकी है, ने पूरे शहर में केवल नौ लाख पेड़ों की पहचान की है.
उन्होंने पूछा, 'अगर 2008 के बाद 20 लाख पौधे लगाए गए, तो वे पेड़ कहाँ हैं? 2008 से पहले लगाए गए पेड़ों का क्या हुआ, जिसमें मैसूर महाराजाओं के ज़माने में लगाए गए पेड़ भी शामिल हैं?' उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं.
बायरे गौड़ा ने कहा कि सरकार हर पौधे को लगाने और उसकी देखभाल पर औसतन 2,300 रुपये खर्च करती है, जिसमें खुदाई, पौधे की कीमत, ट्री गार्ड, सहारे के लिए खंभे, निगरानी और तीन साल तक पानी देना शामिल है. उन्होंने घोषणा की कि इस साल से, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए लोगों की भागीदारी से पेड़ लगाए जाएंगे. 64,000 पौधे लगाने के लिए 9 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
उन्होंने नागरिकों से यह भी कहा कि वे पुराने खतरनाक या सूखे पेड़ों की रिपोर्ट जीबीए सहाय पोर्टल के जरिए तुरंत कार्रवाई के लिए करें. फुटपाथ पर कब्जे के मुद्दे पर मंत्री ने साफ किया कि सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को पूरी तरह से नहीं हटा रही है, बल्कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ 2,000 किलोमीटर की मुख्य और सब-मुख्य सड़कों पर से कब्जा हटा रही है.
उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में हर साल लगभग 300 पैदल चलने वाले अपनी जान गंवा देते हैं और कहा कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जा रही है. उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को मुख्य सड़कों से दूर जगहों पर काम करने की सलाह दी. विकास फंड के बंटवारे में भेदभाव के बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए बायरे गौड़ा ने कहा कि विपक्ष को यह मुद्दा उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.
उन्होंने कहा, 'बीजेपी सरकार के समय में भाजपा के विधायकों को औसतन 480 करोड़ रुपये मिले, जबकि कांग्रेस के विधायकों को सिर्फ 110 करोड़ रुपये मिले. कांग्रेस के विधायकों को 20 प्रतिशत फंड भी न देने के बाद भाजपा को आज भेदभाव के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.'
मंत्री ने कहा कि पिछले चार सालों से विपक्षी चुनाव क्षेत्रों में विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है और कहा कि मौजूदा सरकार सत्ताधारी पार्टी के चुनाव क्षेत्रों को दिए जाने वाले फंड का औसतन लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा देकर इस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश कर रही है.