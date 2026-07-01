ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के मंत्री ने कुत्तों की नसबंदी पर ₹120 करोड़ के खर्च पर सवाल उठाए, 20 लाख पेड़ गायब होने पर जवाब मांगा

कर्नाटक के मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने आज बेंगलुरु के आवारा कुत्तों के नसबंदी कार्यक्रम समेत कई समस्याओं पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने शहर में पेड़ों की गिनती में कथित गड़बड़ियों, फुटपाथ पर कब्जा और डेवलपमेंट फंड के बंटवारे में भेदभाव के आरोप लगाए. मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) प्रोग्राम के तहत पिछले आठ सालों में लगभग तीन लाख आवारा कुत्तों की नसबंदी पर लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च किए गए. हालांकि, उन्होंने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों की आबादी कम नहीं हुई है. प्रोग्राम के असर पर सवाल उठाते हुए बायरे गौड़ा ने कहा, 'पैसा कहाँ गया? इस बात पर सच में शक है कि असल में किन कुत्तों की नसबंदी हुई.' उन्होंने एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारियों की आलोचना की और उन्हें अगले छह महीनों में 90,000 कुत्तों की नसबंदी का टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हर साल सिर्फ 30,000 कुत्तों की नसबंदी करने से समस्या हल नहीं होगी और जोर दिया कि लंबे समय का समाधान पाने के लिए शहर को लगातार तीन सालों तक हर साल 90,000 नसबंदी की दर बनाए रखनी होगी. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा प्रोग्राम के तहत अब तक सिर्फ 6,799 कुत्तों की नसबंदी की गई. बेंगलुरु के पेड़ों की गिनती की बात करते हुए मंत्री ने 2008 से कथित तौर पर लगाए गए लगभग 20 लाख पौधों के भविष्य पर सवाल उठाया. अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ सालों में लगभग 20 लाख पौधे लगाए गए थे. हालाँकि, चल रही पेड़ों की गिनती जो 85 प्रतिशत पूरी हो चुकी है, ने पूरे शहर में केवल नौ लाख पेड़ों की पहचान की है. उन्होंने पूछा, 'अगर 2008 के बाद 20 लाख पौधे लगाए गए, तो वे पेड़ कहाँ हैं? 2008 से पहले लगाए गए पेड़ों का क्या हुआ, जिसमें मैसूर महाराजाओं के ज़माने में लगाए गए पेड़ भी शामिल हैं?' उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं.