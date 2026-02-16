प्रियांक खरगे का RSS पर विदेशी फंडिंग का आरोप, बोले- बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट है
प्रियांक खरगे ने कहा कि आरएसएस को मिलने वाली गुरु दक्षिणा का मतलब 'झंडा' है. विस्तार से जानिए.
Published : February 16, 2026 at 12:03 PM IST
बेंगलुरु (कर्नाटक): कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना साधते हुए फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप लगाया और मांग की कि संगठन को संवैधानिक और कानूनी जांच के दायरे में लाया जाए.
बेंगलुरु में एक बुक रिलीज इवेंट में बोलते हुए, खरगे ने आरएसएस (RSS) और उससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा इकट्ठा किए गए फंड के सोर्स पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आरएसएस से लगभग 2500 संगठन जुड़े हैं. अमेरिका और इंग्लैंड समेत कई देशों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है. इसे देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि आरएसएस के पीछे एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट है.
खरगे ने आगे कहा कि अगर हम आरएसएस के पैसे के सोर्स के बारे में पूछते हैं, तो वे हमें बताते हैं कि हमें गुरु दक्षिणा मिलती है. हालांकि, जब मैंने कुछ रिसर्च की, तो उनके अनुसार, गुरु दक्षिणा का मतलब 'झंडा' है. इसलिए, अगर मैं भी नीला झंडा फहराऊंगा और पैसे इकट्ठा करूंगा, तो मैं सरकार और उनसे (RSS) पूछूंगा कि क्या वे मानेंगे. इस तरह, कोई भी बेबुनियाद बातों से बच नहीं सकता. अब से, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक यह आरएसएस संगठन संविधान और कानून के तहत रजिस्टर नहीं हो जाता.
प्रियांक खरगे ने हाल के धार्मिक विमर्श की भी आलोचना की और कहा कि राजनीतिक मकसद के लिए रामायण की व्याख्या को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. आरएसएस (RSS) प्रमुख मोहन भागवत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नेता सामाजिक मुद्दों पर बयान दे रहे हैं, जबकि वे अपनी निजी जिम्मेदारी से दूर हैं.
कर्नाटक सरकार में मंत्री खरगे ने कहा कि वाल्मीकि की लिखी रामायण अलग है; अब जो हो रहा है वह अलग है. नेता और धार्मिक नेता अपनी मर्जी से धर्म के बारे में बात कर रहे हैं. कोई भी धर्म हिंसा नहीं भड़काता. आरएसएस (RSS) चीफ मोहन भागवत, जो कहते हैं कि तीन बच्चे होने चाहिए, शादी नहीं कर रहे हैं. लेकिन, वह दूसरों के बच्चों को पालने की बात करते हैं. इस तरह, बीजेपी (BJP) लगातार बाहर और अंदर बातें कर रही है, और गरीबों के बच्चों को सड़कों पर भेज रही है.
इस बीच, खरगे ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि जिस व्यक्ति ने उनके अनुसार 'भारत के खिलाफ काम किया', उसे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्यों मिलना चाहिए. सोशल मीडिया 'एक्स' पर प्रियांक खरगे ने आजादी की लड़ाई के दौरान सावरकर की भूमिका पर निशाना साधते हुए सवालों की एक लंबी लिस्ट पोस्ट की. उनका यह हमला आरएसएस (RSS) चीफ मोहन भागवत के 8 फरवरी को '100 साल की संघ यात्रा - नए क्षितिज' शीर्षक वाली दो दिन की लेक्चर सीरीज में किए गए कमेंट्स के जवाब में आया. सावरकर को सम्मान देने में देरी पर सवालों का जवाब देते हुए, भागवत ने कहा कि यह अवॉर्ड भारत रत्न की इज़्जत को और बढ़ाएगा. भागवत ने आगे कहा कि वह फैसला लेने वाली कमेटी में नहीं हैं, लेकिन मौका मिलने पर वह यह मुद्दा उठाएंगे.
