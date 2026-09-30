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मंगलुरु में MRPL में जबरदस्त धमाका, एयरपोर्ट और जोकट्टे इलाके की इमारतें हिलीं

कर्नाटक के मंगलुरु में मंगलुरु रिफाइनरी में जोरदार धमाका होने से हड़कंप मच गया.

Huge explosion at MRPL in Mangaluru
मंगलुरु में एमआरपीएल में जबरदस्त धमाका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 1:56 PM IST

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मंगलुरु (कर्नाटक) : मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के परिसर में बुधवार को एक जोरदार धमाका हुआ. धमाके से पास के मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रशासनिक ऑफिस के साथ-साथ आस-पास के जोकट्टे इलाके के घरों और भवनों में भी कंपन हुआ. एमआरपीएल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) रूडोल्फ नोरोन्हा ने ईटीवी भारत को घटना की पुष्टि की.

एयरपोर्ट और पंचायत ऑफिस की खिड़कियों के शीशे टूटे
धमाके का असर एयरपोर्ट पर भी महसूस किया गया. धमाका इतना तेज था कि बाजपे के पास मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रशासनिक ऑफिस की खिड़कियां हिल गईं, जिससे कुछ देर के लिए स्टाफ और यात्रियों में घबराहट फैल गई.

A cloud of smoke rises after the explosion.
धमाके के बाद उठता धुएं का गुबार. (ETV Bharat)

जोकट्टे में घर हिले
स्थानीय लोगों ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया के पास बनी जोकट्टे ग्राम पंचायत बिल्डिंग और आस-पास के कई घरों में दरवाजे और खिड़कियों के कांच के शीशे टूटकर गिर गए.

आसमान में घना धुआं
धमाके के तुरंत बाद, एमआरपीएल यूनिट से घना काला धुआं उठा, जो आस-पास के इलाके में कई किलोमीटर तक साफ दिखाई दे रहा था.

There was panic in the surrounding area after the blast.
धमाके के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. (ETV Bharat)

पीआरओ ने दी जानकारी
कंपनी के पीआरओ रूडोल्फ नोरोन्हा ने कन्फर्म किया कि धमाका एमआरपीएल की जगह पर हुआ था. उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स की एक टीम इस बात की जांच कर रही है कि यह घटना किसी टेक्निकल खराबी या यूनिट के अंदर प्रेशर की वजह से हुई थी.

घटना की जानकारी मिलने पर एमआरपीएल की अंदरूनी फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया.

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BLAST IN MANGALURU MRPL

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