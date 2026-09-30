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मंगलुरु में MRPL में जबरदस्त धमाका, एयरपोर्ट और जोकट्टे इलाके की इमारतें हिलीं

मंगलुरु में एमआरपीएल में जबरदस्त धमाका ( ETV Bharat )

मंगलुरु (कर्नाटक) : मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के परिसर में बुधवार को एक जोरदार धमाका हुआ. धमाके से पास के मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रशासनिक ऑफिस के साथ-साथ आस-पास के जोकट्टे इलाके के घरों और भवनों में भी कंपन हुआ. एमआरपीएल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) रूडोल्फ नोरोन्हा ने ईटीवी भारत को घटना की पुष्टि की.

एयरपोर्ट और पंचायत ऑफिस की खिड़कियों के शीशे टूटे

धमाके का असर एयरपोर्ट पर भी महसूस किया गया. धमाका इतना तेज था कि बाजपे के पास मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रशासनिक ऑफिस की खिड़कियां हिल गईं, जिससे कुछ देर के लिए स्टाफ और यात्रियों में घबराहट फैल गई. धमाके के बाद उठता धुएं का गुबार. (ETV Bharat) जोकट्टे में घर हिले

स्थानीय लोगों ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया के पास बनी जोकट्टे ग्राम पंचायत बिल्डिंग और आस-पास के कई घरों में दरवाजे और खिड़कियों के कांच के शीशे टूटकर गिर गए.