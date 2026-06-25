कर्नाटक: सेल्फी लेने के दौरान कावेरी नदी में गिरने से एक परिवार की 4 महिलाओं समेत 5 की मौत
सेल्फी लेते समय चार महिलाएं गलती से फिसलकर कावेरी नदी में गिर गईं और पानी का तेज बहाव उनके लिए खतरनाक साबित हुआ.
Published : June 25, 2026 at 10:22 AM IST
मांड्या: कर्नाटक के मांड्या में बुधवार शाम एक दुखद घटना हुई. बेंगलुरु के एक ही परिवार की चार महिलाओं और कार के ड्राइवर समेत पांच लोगों की मौत हो गई. वे कावेरी नदी के पास मौजूद पर्यटन स्थल मुत्ताथी में सेल्फी ले रहे थे, तभी उनके पैर फिसल गए और वे पानी के तेज बहाव में बह गए.
मृतकों में बेंगलुरु दक्षिण जिले के चन्नापटना तालुक के जगदपुरा गांव निवासी विजयम्मा (52), उनकी बेटी प्रियंका और श्वेता (38), उनकी बेटी चैत्रा (20) और बेंगलुरु के कार चालक महेश (30) शामिल हैं. वे 'बीगारा ऊटा' (एक पारंपरिक दावत) के लिए कब्बालु मंदिर आए थे और पूजा-अर्चना की थी.
इसके बाद उन्होंने मालवल्ली तालुक में मुत्ताथी टूरिस्ट स्पॉट का दौरा किया और भगवान के दर्शन किए. बाद में कावेरी नदी में सेल्फी लेते समय चार महिलाएं गलती से फिसलकर नदी में गिर गईं और नदी का तेज बहाव उनके लिए खतरनाक साबित हुआ. उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले कार ड्राइवर महेश की भी डूबने से मौत हो गई. बुधवार रात करीब 7 बजे कुशल तैराकों की मदद से शवों को पानी से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.
मांड्या के डिप्टी कमिश्नर डॉ. कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक वी.जे. शोभा रानी, डिप्टी एसपी यशवंत कुमार और हलसुरु पुलिस स्टेशन के पीएसआई लोकेश ने घटनास्थल का दौरा किया और वहाँ का मुआयना किया. इस मौके पर सीएचसी गोवर्धन, मोहन कुमार, प्रशांत कुमार और महिला पुलिसकर्मी गीता अंजलि समेत अन्य लोग भी मौजूद थे. एसपी शोभा रानी ने बताया कि इस मामले में हलगुरु पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.
एसपी का बयान
पानी कम देखकर सभी लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए थे. हालाँकि, पैर फिसलने और पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से सभी डूब गए. एसपी शोभा रानी ने बताया कि सबसे पहले विजयम्मा डूबीं और उन्हें बचाने गए बाकी लोग भी डूब गए.