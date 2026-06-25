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कर्नाटक: सेल्फी लेने के दौरान कावेरी नदी में गिरने से एक परिवार की 4 महिलाओं समेत 5 की मौत

कर्नाटक के मांड्या में सेल्फी लेने के दौरान कावेरी नदी में गिरने से ड्राइवर समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई ( ETV Bharat )

मांड्या: कर्नाटक के मांड्या में बुधवार शाम एक दुखद घटना हुई. बेंगलुरु के एक ही परिवार की चार महिलाओं और कार के ड्राइवर समेत पांच लोगों की मौत हो गई. वे कावेरी नदी के पास मौजूद पर्यटन स्थल मुत्ताथी में सेल्फी ले रहे थे, तभी उनके पैर फिसल गए और वे पानी के तेज बहाव में बह गए.

मृतकों में बेंगलुरु दक्षिण जिले के चन्नापटना तालुक के जगदपुरा गांव निवासी विजयम्मा (52), उनकी बेटी प्रियंका और श्वेता (38), उनकी बेटी चैत्रा (20) और बेंगलुरु के कार चालक महेश (30) शामिल हैं. वे 'बीगारा ऊटा' (एक पारंपरिक दावत) के लिए कब्बालु मंदिर आए थे और पूजा-अर्चना की थी.

इसके बाद उन्होंने मालवल्ली तालुक में मुत्ताथी टूरिस्ट स्पॉट का दौरा किया और भगवान के दर्शन किए. बाद में कावेरी नदी में सेल्फी लेते समय चार महिलाएं गलती से फिसलकर नदी में गिर गईं और नदी का तेज बहाव उनके लिए खतरनाक साबित हुआ. उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले कार ड्राइवर महेश की भी डूबने से मौत हो गई. बुधवार रात करीब 7 बजे कुशल तैराकों की मदद से शवों को पानी से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.