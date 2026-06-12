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सतीश 26 साल से लापता था, सलीम बनकर घर लौटा, बुजुर्ग मां की मन्नत पूरी हुई

दक्षिण कन्नड़ जिले के रहने वाले सतीश ने 12 साल की उम्र घर छोड़ दिया था. सतीश एक सर्कस ग्रुप के साथ चला गया था.

Karnataka man returned home after 26 years fulfilling his mother's long-held wish
अपने परिवार के साथ सतीश उर्फ सलीम अब्दुल अंसारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 3:12 PM IST

5 Min Read
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दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक): एक परिवार में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई, जब 26 साल पहले लापता हुआ एक व्यक्ति आखिरकार दक्षिण कन्नड़ जिले में अपने घर लौट आया है. इसके साथ ही, बेटे को दोबारा देखने की उसकी बुजुर्ग मां की लंबे समय से चली आ रही मन्नत भी पूरी हो गई है. हालांकि, सतीश अब सलीम अब्दुल अंसारी हो चुके हैं.

धर्मस्थल के अशोकनगर में रहने वाले सतीश ने साल 2000 में घर छोड़ दिया था, जब वह सिर्फ 12 साल का था. परिवार वालों के मुताबिक, सतीश उस समय धर्मस्थल आए एक सर्कस ग्रुप के साथ चला गया था. जहां ग्रुप के साथ गए दूसरे बच्चे एक महीने के अंदर घर लौट आए, वहीं सतीश कभी वापस नहीं आया.

बाद में सतीश महाराष्ट्र चला गया, जहां उसने अपनी जिंदगी बनाई. समय बीतने के साथ, उसका अपने परिवार से संपर्क टूट गया और धीरे-धीरे वह अपनी जन्मभूमि और रिश्तेदारों को भूल गया.

Karnataka man returned home after 26 years fulfilling his mother's long-held wish
अपनी बुजुर्ग मां के साथ सतीश (ETV Bharat)

हाल ही में सतीश अपने दोस्तों के साथ धर्मस्थल मंदिर आए थे. एक स्थानीय दुकानदार ने उन्हें पहचान लिया और उनके परिवार को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दो दशकों से ज्यादा समय तक अलग रहने के बाद वे भावुक मुलाकात कर पाए.

सतीश की मां के लिए, यह मिलन उस मन्नत के पूरा होने जैसा था जो उन्होंने बरसों से अपने दिल में संजो रखी थी. अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में, उन्होंने धर्मस्थल, कटील और पानोलीबैल (Panolibail) मंदिरों में प्रार्थनाएं की थीं और मन्नतें मानी थीं. उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा मरने से पहले कम से कम एक बार अपने बेटे को देखने की थी.

कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब सतीश घर छोड़ने वाले उस युवा लड़के के तौर पर नहीं, बल्कि सलीम अब्दुल अंसारी के रूप में वापस लौटा. महाराष्ट्र में रहने के दौरान उसने एक नई पहचान अपना ली और अब वह सलीम अब्दुल अंसारी के नाम से जाना जाता है. उसने तालिमा नाम की महिला से शादी की और वह खुशी और आजम नाम के दो बच्चों का पिता है.

अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में बिताने के कारण सलीम कन्नड़ और तुलु भाषाएं भूल चुके हैं और अब पूरी तरह से हिंदी में ही बातचीत करते हैं. भाषा की रुकावट और इतने लंबे समय बीतने के बावजूद, उनके वापस लौटने से उनके परिवार में बहुत खुशी है.

बेटे से मिलकर भावुक उनकी मां बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, "26 साल पहले, मैं काम पर गई हुई थी और घर पर नहीं थी. मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ चला गया और सर्कस की मंडली में शामिल हो गया. बाकी लड़के तो एक महीने के अंदर लौट आए, लेकिन मेरा बेटा कभी वापस नहीं आया. मैंने पानोलीबैल, धर्मस्थल और कटील में प्रार्थनाएं कीं और मन्नतें मानीं, इस उम्मीद में कि वह लौट आएगा. आज उसका अपना परिवार है - पत्नी और बच्चे. मुझे कोई शिकायत नहीं है. बस इतना ही काफी है कि वह हमसे मिलने आता रहे. मैंने हाल ही में कहा था कि मरने से पहले मैं कम से कम एक बार उसका चेहरा देखना चाहती हूं. अब मेरी वह इच्छा पूरी हो गई है."

सतीश के छोटे भाई नागेश ने उनके लापता होने और परिवार की बरसों तक चली खोज से जुड़ी परिस्थितियों को याद किया. उन्होंने कहा, "जब वे लापता हुए, तब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था. उस समय घर पर कुछ परेशानियां थीं और धर्मस्थल में दीपोत्सव का आयोजन हो रहा था. वे एक सर्कस ग्रुप के साथ काम करने चले गए. उनके साथ तीन लड़के गए थे, लेकिन बाकी लोग अलग-अलग जगहों पर काम करने के बाद लौट आए. मेरा भाई कभी वापस नहीं आया. हमारी मां ने उनकी वापसी के लिए कई प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए. हमने पांच-छह साल तक हर जगह उनकी बहुत खोज-बीन की, लेकिन वे हमें नहीं मिल सके."

नागेश ने बताया कि 9 जून की रात को एक स्थानीय दुकानदार ने, जिसे शुरू में लगा कि वह नागेश से बात कर रहा है, उस व्यक्ति से बातचीत शुरू की. जब उसे एहसास हुआ कि वह नागेश नहीं है, तो उसने उस व्यक्ति से और सवाल-जवाब किए. उसे हैरानी तब हुई जब वह व्यक्ति परिवार के कई सदस्यों के नाम बता पाया.

नागेश ने कहा, "दुकानदार ने तुरंत हमें फोन करके बताया, 'आपका भाई मिल गया है, यहां आ जाइए.' हम तुरंत वहां पहुंचे और उसे देखकर बहुत खुश हुए. हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने वर्षों बाद वह वापस आएगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां रहता है. जब तक वह हमसे संपर्क में रहता है और हमसे मिलने आता रहता है, हम खुश हैं. उसकी पत्नी और बच्चे हैं, और हम चाहते हैं कि वह उनके साथ खुशी-खुशी रहे."

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