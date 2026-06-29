बच्चे को बाइक के लगेज बॉक्स में बैठाकर बाजार जाता था व्यक्ति, ट्रैफिक पुलिस ने दी चेतावनी
गडग ट्रैफिक पुलिस ने व्यक्ति को दोबारा ऐसा खतरनाक तरीका अपनाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
Published : June 29, 2026 at 6:46 PM IST
गडग (कर्नाटक): गडग जिले में एक व्यक्ति कथित तौर पर अपने बेटे को खतरनाक तरीके से बाइक के साइड लगेज बॉक्स में बैठाकर घर से निकल पड़ा. यह घटना शहर के टीपू सर्किल से जिला कलेक्टर ऑफिस जाते समय हुई. बाइक के लगेज बॉक्स में बच्चे को बैठाकर ले जा रहे व्यक्ति के दृश्य ने लोगों का ध्यान खींचा. कुछ लोगों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
वीडियो को देखकर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और बच्चे की जान को खतरे में डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
सामने आई तस्वीरों में बच्चे का आधा शरीर बॉक्स के अंदर और आधा बाहर दिख रहा है.
ट्रैफिक पुलिस ने व्यक्ति को चेतावनी दी
बाद में इस घटना को गंभीरता से लेते हुए गडग ट्रैफिक पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गाड़ी के मालिक की पहचान कर ली है और उसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह बच्चे को बाजार जाते और लौटते समय भी इसी तरह ले जाता था.
पुलिस ने कहा कि इस तरह की यात्रा से बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के चलते ऐसी गलतियां दोबारा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है.
पुलिस ने कहा, "अगर गाड़ी चलाते समय व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाता या संतुलन खो देता तो बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी. बच्चों की सुरक्षा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
स्थानीय निवासी गिरीश कट्टी ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया और कहा, "छोटी सी लापरवाही भी बच्चे की जान को खतरे में डाल सकती है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है."
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा भी हर माता-पिता की मुख्य जिम्मेदारी है. उन्होंने जनता से सावधान रहने की अपील की है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
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