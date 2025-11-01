ETV Bharat / bharat

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद: बेलगाम में हंगामा, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की

कर्नाटक राज्य दिवस के अवसर पर सीमावर्ती बेलगाम में मराठी लोगों ने 'काला दिवस' मनाया है. दोनों राज्यों की सीमा पर भारी हंगामा हुआ.

Karnataka Maharashtra border row protesters stopped in Belagavi scuffle between police and activists
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद: बेलगाम में हंगामा, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 9:01 PM IST

कोल्हापुर: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है. हर साल 1 नवंबर को बेलगाम समेत सीमावर्ती इलाकों में कर्नाटक सरकार के खिलाफ 'काला दिवस' के रूप में मनाया जाता है. महाराष्ट्र के शिवसेना पदाधिकारी मराठी भाषियों का समर्थन करने और सीमा संघर्ष में शहीद हुए वीर मराठी लोगों को श्रद्धांजलि देने बेलगाम जाते हैं. हालांकि, कर्नाटक पुलिस ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर दूधगंगा नदी के पुल पर रोक दिया.

शनिवार सुबह भी शिवसेना कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोल्हापुर से बेलगाम जाने के लिए निकले, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को कागल के पास रोक दिया. इस दौरान, बेलगाम-बीदर-भालकी सहित एक अखंड महाराष्ट्र के गठन के नारे से इलाका गूंज उठा.

बेलगाम में प्रदर्शन
कर्नाटक में 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है. जबकि महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले मराठी भाषी क्षेत्रों बेलगाम, कारवार और निपानी भालकी में काले दिवस के रूप में मनाया जाता है. 1 नवंबर, 1956 को भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था. हालांकि, कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी लोग रहते हैं. आरोप है कि कन्नड़ सरकार उनका उत्पीड़न करती है. हर साल, हजारों शिवसैनिक इसके विरोध में बेलगाम में मराठी भाषी लोगों द्वारा आयोजित विरोध रैली में भाग लेने के लिए बेलगाम जाते हैं.

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा शिवसैनिकों का हंगामा
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा शिवसैनिकों का हंगामा (ETV Bharat)

इसको देखते हुए शनिवार को कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर दूधगंगा नदी के पुल पर दोनों राज्यों की पुलिस की तरफ से भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई. बेलगाम की ओर बढ़ रहे शिवसैनिकों को पुल पर रोक दिया गया. शिवसैनिक राजमार्ग पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि बेलगाम, निपानी, कारवार, बीदर और भालकी सहित संयुक्त महाराष्ट्र का गठन किया जाना चाहिए. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के उपनेता संजय पवार और जिला संपर्क प्रमुख विजय देवने ने किया. इस मौके पर देवने ने सवाल उठाया कि, क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई मिलीभगत है?

राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर भारी पुलिस तैनाती
कर्नाटक पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कर्नाटक सीमा पार करने से रोकने के लिए शुक्रवार आधी रात से ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी पुलिस तैनाती कर दी थी. कोल्हापुर पुलिस ने भी शनिवार सुबह से ही इस जगह पर बल तैनात कर दिया था. ठाकरे की शिवसेना के पदाधिकारी उजलवाड़ी से रैली लेकर दूधगंगा नदी के पुल पर आए. इस दौरान महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें कर्नाटक जाने से रोक दिया. जिसके बाद पुलिस और पदाधिकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारी पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर कागल थाने ले आई और फिर छोड़ दिया. करीब आधे घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा.

कर्नाटक सीमा शिवसैनिकों का हंगामा
कर्नाटक सीमा शिवसैनिकों का हंगामा (ETV Bharat)

वहीं, महाराष्ट्र एकीकरण समिति की पहल पर शनिवार को बेलगाम में विरोध रैली निकालकर काला दिवस मनाया गया. समिति के पदाधिकारियों ने मौन रैली के जरिये कई वर्षों से लंबित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी. विरोध को देखते हुए कर्नाटक पुलिस ने बेलगाम शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया और पूरा शहर पुलिस छावनी में बदल गया था.

सांसद धैर्यशील माने को पुलिस ने रोका
सीमा समन्वय समिति के अध्यक्ष और हातकणंगले लोकसभा क्षेत्र के सांसद धैर्यशील माने भी मराठी लोगों द्वारा काला दिवस मनाए जाने के समर्थन में बेलगाम के लिए रवाना हुए थे. हालांकि, कर्नाटक पुलिस ने उन्हें महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर दूधगंगा नदी के पुल पर रोक लिया, जिससे पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ देर के लिए भारी तनाव की स्थिति रही. सांसद ने कहा, "मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, मुझे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का पूरा अधिकार है. किसी को भी यह अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है."

पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की
पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की (ETV Bharat)

इसके बाद सांसद ने हाईवे पर धरना शुरू कर दिया. सीमा पर प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था, लेकिन बाद में कर्नाटक और महाराष्ट्र पुलिस ने यातायात बहाल कर दिया.

इस दौरान, माने ने कर्नाटक प्रशासन की कार्रवाई को 'उत्पीड़न' बताते हुए उसकी निंदा की और बेलगाम जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ अधिकारों के हनन का मामला दर्ज करने की बात कही. उन्होंने कहा, "मराठी भाषियों की लड़ाई न्याय के लिए है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यह लड़ाई सफल नहीं हो जाती."

यह भी पढ़ें- कन्नड़ कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी मामले वापस लेंगे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की घोषणा

