कर्नाटक विधानमंडल का संयुक्त सत्र 22 जनवरी से, नहीं होगा राज्यपाल का संबोधन
कर्नाटक विधानमंडल का संयुक्त सत्र हंगामेदार हो सकता है. सत्ताधारी कांग्रेस ने VB-GRAM-G एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का फैसला किया है.
Published : January 21, 2026 at 7:53 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक विधानमंडल का संयुक्त सत्र गुरुवार 22 जनवरी से शुरू हो रहा है. VB-GRAM-G अधिनियम को लेकर सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद है और विभिन्न मुद्दों पर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी BJP-JDS गठबंधन के बीच तीखी बहस हो सकती है. विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों और पुलिस अधिकारियों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का मुद्दे बहस की मांग कर सकता है. वहीं, राज्यपाल ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से मना कर दिया है.
सत्तारूढ़ कांग्रेस सदन में VB-GRAM-G एक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करने और यूपीए सरकार के समय के MGNREG एक्ट को फिर से लागू करने की मांग करने का फैसला किया है, जिसका BJP और JDS काफी विरोध कर रहे हैं. इसलिए इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है.
जब से VB-GRAM-G एक्ट लागू हुआ है, कांग्रेस इसके खिलाफ जोर-शोर से अभियान चला रही है. राज्य सरकार ने पहले ही यह फैसला कर लिया है कि इस एक्ट को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा और इसे कोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी. सरकार का कहना है कि नया एक्ट पुराने अधिनियम में दिए गए ग्रामीण लोगों के रोजगार के अधिकार छीन लेगा. कांग्रेस का यह भी तैयारी है कि सत्र के तुरंत बाद सभी 224 विधानसभा सीटों पर अलग-अलग पदयात्रा करके इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाया जाएगा.
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने पिछले हफ्ते कहा था, "VB-G-RAM-G एक्ट गांव की आबादी के अधिकार छीनता है, गांव की पंचायतों और संघीय प्रणाली को कमजोर करता है."
वहीं, भाजपा और जेडीएस राज्य सरकार के इस कदम का जोरशोर से विरोध करने के लिए कमर कस रहे हैं. वे कांग्रेस पर नए एक्ट के खिलाफ झूठ फैलाने और झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगा रहे हैं. यह अधिनियम पिछले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MGNREGA) से अधिक विस्तृत, पारदर्शी और फायदा पहुंचाने वाला है.
विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, "केंद्र सरकार के अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की कोई जरूरत नहीं थी. यह किसी भी तरह से मदद नहीं करने वाला है. अगर राज्य सरकार को कोई आपत्ति थी, तो उसे प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए था और चर्चा करनी चाहिए थी." उन्होंने कहा कि भाजपा और जेडीएस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेंगे.
उन्होंने कहा कि पुरानी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हजारों करोड़ रुपये की गड़बड़ियां हुईं. CAG ने भी अपने ऑडिट में इस बात को बताया है. उन्होंने कहा, "नए एक्ट का मकसद अधिक पारदर्शिता लाने के साथ-साथ फंड के इस बंदरबांट को रोकना है."
भाजपा ने अपने विधायकों के लिए VB-G-RAM-G अधिनियम पर एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बुलाया है ताकि वे सत्र में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए उन्हें तैयार कर सकें. पार्टी सूत्र ने कहा, "चौहान हमारे विधायकों और एमएलसी को इस बारे में मार्गदर्शन देंगे कि नए अधिनियम को कैसे उचित ठहराया जाए और कांग्रेस द्वारा उठाई जाने वाली आपत्तियों पर कैसे जवाब दिया जाए."
इसके अलावा, विपक्षी पार्टियां आबकारी विभाग में कथित रिश्वत घोटाले, बल्लारी हिंसा, कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकारियों को परेशान करने और पुलिस अधिकारियों के कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने को लेकर भी सरकार पर अपना हमला तेज कर सकती हैं.
इस बीच, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी ने परिषद के चेयरमैन को पत्र लिखकर किसानों की आत्महत्या, शेड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान (SCSP) और ट्राइबल सब-प्लान (TSP) फंड का गलत इस्तेमाल, बांग्लादेशी घुसपैठियों, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर बहस की मांग की है.
राज्यपाल ने संयुक्त सत्र को संबोधित करने से मना किया
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 22 जनवरी से शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से मना कर दिया है. मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को भेजे एक संचार में, राज्यपाल ने बिना कोई वजह बताए सत्र को संबोधित करने में अपनी असमर्थता जताई है. संसदीय लोकतंत्र में यह एक रिवाज रहा है कि राज्यपाल कैलेंडर साल के पहले विधानसभा के सत्र को संबोधित करते हैं.
