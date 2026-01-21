ETV Bharat / bharat

कर्नाटक विधानमंडल का संयुक्त सत्र 22 जनवरी से, नहीं होगा राज्यपाल का संबोधन

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानमंडल का संयुक्त सत्र गुरुवार 22 जनवरी से शुरू हो रहा है. VB-GRAM-G अधिनियम को लेकर सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद है और विभिन्न मुद्दों पर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी BJP-JDS गठबंधन के बीच तीखी बहस हो सकती है. विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों और पुलिस अधिकारियों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का मुद्दे बहस की मांग कर सकता है. वहीं, राज्यपाल ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से मना कर दिया है.

सत्तारूढ़ कांग्रेस सदन में VB-GRAM-G एक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करने और यूपीए सरकार के समय के MGNREG एक्ट को फिर से लागू करने की मांग करने का फैसला किया है, जिसका BJP और JDS काफी विरोध कर रहे हैं. इसलिए इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है.

जब से VB-GRAM-G एक्ट लागू हुआ है, कांग्रेस इसके खिलाफ जोर-शोर से अभियान चला रही है. राज्य सरकार ने पहले ही यह फैसला कर लिया है कि इस एक्ट को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा और इसे कोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी. सरकार का कहना है कि नया एक्ट पुराने अधिनियम में दिए गए ग्रामीण लोगों के रोजगार के अधिकार छीन लेगा. कांग्रेस का यह भी तैयारी है कि सत्र के तुरंत बाद सभी 224 विधानसभा सीटों पर अलग-अलग पदयात्रा करके इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने पिछले हफ्ते कहा था, "VB-G-RAM-G एक्ट गांव की आबादी के अधिकार छीनता है, गांव की पंचायतों और संघीय प्रणाली को कमजोर करता है."

वहीं, भाजपा और जेडीएस राज्य सरकार के इस कदम का जोरशोर से विरोध करने के लिए कमर कस रहे हैं. वे कांग्रेस पर नए एक्ट के खिलाफ झूठ फैलाने और झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगा रहे हैं. यह अधिनियम पिछले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MGNREGA) से अधिक विस्तृत, पारदर्शी और फायदा पहुंचाने वाला है.

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, "केंद्र सरकार के अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की कोई जरूरत नहीं थी. यह किसी भी तरह से मदद नहीं करने वाला है. अगर राज्य सरकार को कोई आपत्ति थी, तो उसे प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए था और चर्चा करनी चाहिए थी." उन्होंने कहा कि भाजपा और जेडीएस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेंगे.