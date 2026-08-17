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कर्नाटक: खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए QR कोड-बेस्ड कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च

स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने कहा कि खाद्य पदार्थों और दवा की सुरक्षा के लिए QR कोड पहल देश में पहली है.

Karnataka Launches QR code-based complaint System to report food and drug safety violations
कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने QR कोड-बेस्ड इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम शुरू किया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 2:21 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस के साथ साझेदारी में QR कोड-बेस्ड इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम शुरू किया है. लोग एक्सपायर या अधिक कीमत वाली दवाओं, दवाओं के खराब रिएक्शन, फार्मेसी सर्विस, खाने की दुकानों पर खराब स्वच्छता, आर्टिफिशियल रंग और दूसरे नियमों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए कोड स्कैन कर सकते हैं. डी फार्मेसी के छात्रों के लिए एक ई-सर्टिफिकेट सर्विस भी शुरू की गई है.

यह कदम तब उठाया गया है जब पूरे राज्य में निरीक्षण अभियान में होटलों, गोदामों और दूसरी जगहों पर स्वच्छता के नियम तोड़ने, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ मिलने, एक्सपायर प्रोडक्ट और लेबलिंग में गड़बड़ियां सामने आईं.

स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों की तारीफ की, उनके समर्पित कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया और कहा कि सरकारी अधिकारी प्रशासन का चेहरा होते हैं. उन्होंने कहा कि जब अधिकारी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, तो सरकार लोगों का भरोसा जीतती है.

स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को सम्मानित किया.
स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को सम्मानित किया. (ETV Bharat)

खादर ने कहा, "भारत में खाद्य पदार्थों और दवा की सुरक्षा के लिए यह पहली ऐसी QR कोड पहल है. इसके जरिये मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा." उन्होंने कहा कि नागरिकों को शिकायत करने के लिए एक टोल-फ्री सुविधा शुरू करने की भी योजना है.

स्वास्थ्य विभाग ने FSSAI के बताए FoSTaC प्रोग्राम के तहत 11,370 फूड बिजनेस ऑपरेटर को ट्रेनिंग भी दी.

निरीक्षण अभियान के संबंध में खादर ने कहा कि व्यवसायों को किचन, हाइजीन, स्टोरेज, लेबल और सप्लाई चेन में खराबी ठीक करने के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया गया है. उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं है. यह नियमों का पालन करने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और कर्मचारियों की रोजी-रोटी बचाने के लिए एक मौका दिया गया है." उन्होंने चेतावनी दी कि दूसरे निरीक्षण में गुणवत्ता और अन्य मानकों में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री ने कहा कि 2014 में लगाया गया गुटखे पर प्रतिबंध अभी भी लागू है, जबकि निकोटीन मिलाए जाने वाले पान मसाला पर भी रोक है. उन्होंने कहा, "प्रतिबंध वापस नहीं लिया जाएगा, और मुख्यमंत्री इस बात का समर्थन करते हैं."

खादर ने सेलिब्रिटीज से सिगरेट और तंबाकू का प्रचार बंद करने की अपील की. ​​उन्होंने पूछा, "उनके फॉलोअर्स इन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं. उनका दर्द और मेडिकल खर्च कौन उठाएगा?"

खादर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक कॉन्फ्रेंस का भी प्रस्ताव रखा, और कहा कि कर्नाटक और भारत को स्वस्थ बनाने के लिए सरकारों और नागरिक समाज के बीच सहयोग जरूरी है.

यह भी पढ़ें- बेंगलुरु में 60 स्टार होटलों का निरीक्षण, एक्सपायर और खराब खाद्य वस्तुओं के पाए जाने पर कार्रवाई

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