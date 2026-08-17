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कर्नाटक: खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए QR कोड-बेस्ड कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च

कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने QR कोड-बेस्ड इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम शुरू किया. ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस के साथ साझेदारी में QR कोड-बेस्ड इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम शुरू किया है. लोग एक्सपायर या अधिक कीमत वाली दवाओं, दवाओं के खराब रिएक्शन, फार्मेसी सर्विस, खाने की दुकानों पर खराब स्वच्छता, आर्टिफिशियल रंग और दूसरे नियमों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए कोड स्कैन कर सकते हैं. डी फार्मेसी के छात्रों के लिए एक ई-सर्टिफिकेट सर्विस भी शुरू की गई है. यह कदम तब उठाया गया है जब पूरे राज्य में निरीक्षण अभियान में होटलों, गोदामों और दूसरी जगहों पर स्वच्छता के नियम तोड़ने, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ मिलने, एक्सपायर प्रोडक्ट और लेबलिंग में गड़बड़ियां सामने आईं. स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों की तारीफ की, उनके समर्पित कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया और कहा कि सरकारी अधिकारी प्रशासन का चेहरा होते हैं. उन्होंने कहा कि जब अधिकारी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, तो सरकार लोगों का भरोसा जीतती है. स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को सम्मानित किया. (ETV Bharat) खादर ने कहा, "भारत में खाद्य पदार्थों और दवा की सुरक्षा के लिए यह पहली ऐसी QR कोड पहल है. इसके जरिये मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा." उन्होंने कहा कि नागरिकों को शिकायत करने के लिए एक टोल-फ्री सुविधा शुरू करने की भी योजना है.