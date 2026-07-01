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कर्नाटक में बड़ा हादसा, मंगलुरु में भूस्खलन, घर के ढहने से 3 की मौत

कर्नाटक के मंगलुरु में आज सुबह एक भूस्खल की घटना सामने आयी जिसमें तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

karnataka Massive landslide
कर्नाटक के मंगलुरु में बारिश से बड़ा हादसा हुआ भूस्खलन से घर दबने से 3 लोगों की मौत हो गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 10:55 AM IST

3 Min Read
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मंगलुरु: शहर के कंकनाडी पुलिस स्टेशन के पीछे नागोरी में लैंडस्लाइड हुआ, जिससे एक घर के ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई. मलबे में फंसे छह लोगों में से तीन को बचा लिया गया जबकि बाकी तीन की बदकिस्मती से मौत हो गई.

मरने वालों में अनामिका चौरसिया (7), तनु (3) और शांता (35) हैं. अलका (14), अनुषा (11) और बालकृष्ण (48) को बचा लिया गया. वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और पिछले 20 सालों से कंकनाडी गांव में कंकनाडी पुलिस स्टेशन के पीछे रह रहे थे.

घटना की जानकारी

नागोरी इलाके में एक रिहायशी घर के बगल में एक पहाड़ी से कुछ पत्थर और मलबे अचानक गिर गए. इससे घर पूरी तरह से डैमेज हो गया. इस घर में अलग-अलग परिवार किराए पर रह रहे थे. इस किराए के घर के अंदर अलग-अलग परिवारों के छह लोग मलबे में दब गए. घटना का पता चलते ही लोकल लोगों और बचाव कर्मियों ने तुरंत काम शुरू कर दिया.

तीन की मौत, तीन को बचाया गया

मिट्टी में फंसे लोगों में से एक आदमी और दो लड़कियों को चोटों के साथ सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. हालांकि, मिट्टी में बुरी तरह दबे दो छोटे बच्चों समेत तीन अन्य लोगों की मलबे में दम घुटने से मौत हो गई. लगातार कोशिशों के बाद शवों को बाहर निकाला गया.

रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा

अधिकारियों ने कहा, 'आपदा की गंभीरता को समझते हुए एनडीआरएफ टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया लोकल पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ कर्मियों ने मिलकर बहुत तेजी से ऑपरेशन चलाया. फिलहाल मिट्टी में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से पूरा हो गया है.'

डिप्टी कमिश्नर ने मौके का दौरा किया

दक्षिण कन्नड़ के डिप्टी कमिश्नर ने मौके का दौरा किया और घटना की जांच की. उन्होंने अधिकारियों को घटना की जानकारी मिलने के बाद जरूरी इमरजेंसी कदम उठाने के निर्देश दिए. स्थानीय निवासी जगदीश ने कहा, 'यह घटना आज सुबह 4:30 बजे हुई. खबर सुनते ही मैं तुरंत यहां भागा. तब भी अंधेरा था.

पहाड़ी के अचानक गिरने से करीब चार घरों की दीवारें गिर गई. हमने यह नजारा देखकर तुरंत पुलिस को बताया. जानकारी मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के लोग मौके पर आए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. कुल छह लोग मलबे में फंसे थे. हम पिछले 15 सालों से यहां हैं. कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन, कुदरती आफत के सामने कुछ नहीं किया जा सकता.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने तेज आवाज सुनी, तुरंत बाहर आया तो देखा कि घर मलबे से भरा हुआ था. लोग तुरंत पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. हमारे घर समेत कुल चार घरों को नुकसान हुआ. वे सभी किराए के घर थे.

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