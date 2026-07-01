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कर्नाटक में बड़ा हादसा, मंगलुरु में भूस्खलन, घर के ढहने से 3 की मौत

कर्नाटक के मंगलुरु में बारिश से बड़ा हादसा हुआ भूस्खलन से घर दबने से 3 लोगों की मौत हो गई ( ETV Bharat )

मंगलुरु: शहर के कंकनाडी पुलिस स्टेशन के पीछे नागोरी में लैंडस्लाइड हुआ, जिससे एक घर के ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई. मलबे में फंसे छह लोगों में से तीन को बचा लिया गया जबकि बाकी तीन की बदकिस्मती से मौत हो गई. मरने वालों में अनामिका चौरसिया (7), तनु (3) और शांता (35) हैं. अलका (14), अनुषा (11) और बालकृष्ण (48) को बचा लिया गया. वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और पिछले 20 सालों से कंकनाडी गांव में कंकनाडी पुलिस स्टेशन के पीछे रह रहे थे. घटना की जानकारी नागोरी इलाके में एक रिहायशी घर के बगल में एक पहाड़ी से कुछ पत्थर और मलबे अचानक गिर गए. इससे घर पूरी तरह से डैमेज हो गया. इस घर में अलग-अलग परिवार किराए पर रह रहे थे. इस किराए के घर के अंदर अलग-अलग परिवारों के छह लोग मलबे में दब गए. घटना का पता चलते ही लोकल लोगों और बचाव कर्मियों ने तुरंत काम शुरू कर दिया. तीन की मौत, तीन को बचाया गया मिट्टी में फंसे लोगों में से एक आदमी और दो लड़कियों को चोटों के साथ सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. हालांकि, मिट्टी में बुरी तरह दबे दो छोटे बच्चों समेत तीन अन्य लोगों की मलबे में दम घुटने से मौत हो गई. लगातार कोशिशों के बाद शवों को बाहर निकाला गया.