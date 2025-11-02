ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में K-SET परीक्षाएं बिना किसी बड़ी घटना के सुचारू रूप से संपन्न, सख्त नियमों से छात्रों में बेचैनी

बेंगलुरु: कॉलेज लेक्चरार पदों के लिए कर्नाटक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (K-SET) रविवार को 11 जिलों में आयोजित की गई, जिसमें 90 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई. रजिस्टर 1.34 लाख उम्मीदवारों में से लगभग 1.21 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. यह परीक्षा बेंगलुरु, बल्लारी, बेलगावी, दावणगेरे, धारवाड़, कलबुर्गी, मंगलुरु, मैसूरु, शिवमोग्गा, तुमकुरु और विजयपुरा में 316 केंद्रों पर 34 विषयों में आयोजित की गई थी.

कर्नाटक एग्जामिनेशन ऑथोरिटी (KEA) के अनुसार परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी की घटना के संपन्न हुई. KEA के कार्यकारी निदेशक एच प्रसन्ना ने एक प्रेस रिलीज में कहा, "हमने किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए. किसी भी केंद्र पर कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली." उन्होंने आगे कहा कि सभी केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाएं शाम तक स्कैन और अपलोड कर दी गईं, और सभी विषयों के मुख्य उत्तर इस सप्ताह के अंत में घोषित किए जाएंगे.

बल्लारी के सेंटरों पर आभूषण और धागे उतारे गए

बल्लारी में कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आभूषण और धार्मिक धागे उतारने संबंधी नियमों के लागू होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. दिशानिर्देशों की जानकारी होने के बावजूद कई अभ्यर्थी झुमके, नाक की नथ, कंगन और धार्मिक धागे पहनकर पहुंचे.

परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों ने उन्हें प्रवेश से पहले ये सामान हटाने का निर्देश दिया. एक परीक्षा अधिकारी ने कहा, "नियमों का पालन करना अनिवार्य था. हालांकि कुछ छात्र नाराज थे, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये उपाय जरूरी थे." उपायुक्त नागेंद्र प्रसाद के. के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया. परीक्षा के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आस-पास की सभी फोटोकॉपी और इंटरनेट की दुकानें अस्थायी रूप से बंद रहीं.