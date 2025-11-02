ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में K-SET परीक्षाएं बिना किसी बड़ी घटना के सुचारू रूप से संपन्न, सख्त नियमों से छात्रों में बेचैनी

बल्लारी में कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आभूषण और धार्मिक धागे उतारने संबंधी नियमों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की.

Exam
परीक्षा देते अभियार्थी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 7:33 PM IST

3 Min Read
बेंगलुरु: कॉलेज लेक्चरार पदों के लिए कर्नाटक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (K-SET) रविवार को 11 जिलों में आयोजित की गई, जिसमें 90 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई. रजिस्टर 1.34 लाख उम्मीदवारों में से लगभग 1.21 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. यह परीक्षा बेंगलुरु, बल्लारी, बेलगावी, दावणगेरे, धारवाड़, कलबुर्गी, मंगलुरु, मैसूरु, शिवमोग्गा, तुमकुरु और विजयपुरा में 316 केंद्रों पर 34 विषयों में आयोजित की गई थी.

कर्नाटक एग्जामिनेशन ऑथोरिटी (KEA) के अनुसार परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी की घटना के संपन्न हुई. KEA के कार्यकारी निदेशक एच प्रसन्ना ने एक प्रेस रिलीज में कहा, "हमने किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए. किसी भी केंद्र पर कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली." उन्होंने आगे कहा कि सभी केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाएं शाम तक स्कैन और अपलोड कर दी गईं, और सभी विषयों के मुख्य उत्तर इस सप्ताह के अंत में घोषित किए जाएंगे.

बल्लारी के सेंटरों पर आभूषण और धागे उतारे गए
बल्लारी में कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आभूषण और धार्मिक धागे उतारने संबंधी नियमों के लागू होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. दिशानिर्देशों की जानकारी होने के बावजूद कई अभ्यर्थी झुमके, नाक की नथ, कंगन और धार्मिक धागे पहनकर पहुंचे.

परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों ने उन्हें प्रवेश से पहले ये सामान हटाने का निर्देश दिया. एक परीक्षा अधिकारी ने कहा, "नियमों का पालन करना अनिवार्य था. हालांकि कुछ छात्र नाराज थे, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये उपाय जरूरी थे." उपायुक्त नागेंद्र प्रसाद के. के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया. परीक्षा के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आस-पास की सभी फोटोकॉपी और इंटरनेट की दुकानें अस्थायी रूप से बंद रहीं.

परीक्षा की इंटिग्रिटी बनाए रखने के लिए किए गए उपाय
केईए के कड़े सुरक्षा उपायों का उद्देश्य कदाचार से बचना और परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करना था. इनमें व्यक्तिगत वस्तुओं पर प्रतिबंध, फोटोकॉपी सेवाएं बंद करना और परीक्षा केंद्रों के पास बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल थे.हालांकि, कुछ उम्मीदवार नियमों के सख्त पालन से नाखुश थे, लेकिन अधिकांश ने नियमों का पालन किया और बिना किसी और घटना के परीक्षा दी.

के-सेट परीक्षा कर्नाटक भर के डिग्री कॉलेजों में व्याख्याता पदों के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता परीक्षा है. आसंर की और मूल्यांकन जारी होने के बाद आने वाले परिणाम, राज्य भर के हजारों इच्छुक लेक्चरार की पात्रता निर्धारित करेंगे.

