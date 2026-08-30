कर्नाटक पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामला, IAS ज्ञानेंद्र कुमार को CID ने हिरासत में लिया
कर्नाटक में पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार हिरासत में लिया गया.
Published : August 30, 2026 at 12:26 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रहे सीआईडी अधिकारियों ने आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को हिरासत में ले लिया. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.
जांचकर्ताओं के सामने शनिवार सुबह 11 बजे पेश हुए ज्ञानेंद्र कुमार से पूछताछ करने वाली सीआईडी अधिकारियों की एक टीम ने पुष्टि की कि उन्होंने उन्हें देर रात हिरासत में ले लिया. सूत्रों ने बताया कि ज्ञानेंद्र कुमार ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच के दौरान पूछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया. और वह जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया. सीआईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ जारी रहेगी.
केपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में ईडी अधिकारियों की एक टीम ने पूर्व अध्यक्षों, सदस्यों और संबंधित अधिकारियों के घरों पर छापेमारी और निरीक्षण किया था. इसी मामले में ज्ञानेंद्र कुमार, जो पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा नियंत्रक थे, से सीआईडी अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की और दो दिन बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.
ज्ञानेंद्र कुमार 18 अगस्त से लापता थे, शुक्रवार (28 अगस्त) को दोपहर करीब 12 बजे पैलेस रोड स्थित सीआईडी ऑफिस पहुंचे, क्योंकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हो चुकी थी. 23 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने इस मामले के सिलसिले में बेंगलुरु के जयामहल स्थित एक फ्लैट और उत्तर प्रदेश के बरेली में उनके घर पर दो दिनों तक तलाशी ली. हालांकि, ज्ञानेंद्र कुमार दोनों ही जगहों पर मौजूद नहीं थे. 18 अगस्त से 25 अगस्त तक उनका मोबाइल स्विच ऑफ था.
ईडी ने इस साल 8 और 9 जनवरी को कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) द्वारा आयोजित वेटनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से लगभग 70 से 80 लाख रुपये की रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों के बाद जांच शुरू की है. कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी है.