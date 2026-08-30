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कर्नाटक पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामला, IAS ज्ञानेंद्र कुमार को CID ने हिरासत में लिया

कर्नाटक पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामल में सीआईडी ने आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार को हिरासत में लिया ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रहे सीआईडी अधिकारियों ने आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को हिरासत में ले लिया. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. जांचकर्ताओं के सामने शनिवार सुबह 11 बजे पेश हुए ज्ञानेंद्र कुमार से पूछताछ करने वाली सीआईडी ​​अधिकारियों की एक टीम ने पुष्टि की कि उन्होंने उन्हें देर रात हिरासत में ले लिया. सूत्रों ने बताया कि ज्ञानेंद्र कुमार ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच के दौरान पूछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया. और वह जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया. सीआईडी ​​कार्यालय में उनसे पूछताछ जारी रहेगी. केपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में ईडी अधिकारियों की एक टीम ने पूर्व अध्यक्षों, सदस्यों और संबंधित अधिकारियों के घरों पर छापेमारी और निरीक्षण किया था. इसी मामले में ज्ञानेंद्र कुमार, जो पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा नियंत्रक थे, से सीआईडी ​​अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की और दो दिन बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.