विरोध के बावजूद इंटरकास्ट मैरिज करने पर पिता ने गर्भवती बेटी को उतारा मौत के घाट

हुबली (कर्नाटक): हुबली तालुक के एक गांव में रविवार को एक पिता ने अपनी प्रेग्नेंट बेटी पर बेरहमी से हमला करके उसकी हत्या कर दी. बेटी ने एक इंटर-कास्ट युवक से प्यार किया था और उससे शादी कर ली थी. इससे लड़की के परिवार वाले नाराज थे. बेटी की उम्र करीब 19 साल थी. वह सात महीने की गर्भवती थी जब उसकी हत्या कर दी गई. लड़की के पिता और उसके रिश्तेदार हत्या के आरोपी हैं. जानलेवा हथियारों से किए गए बेरहमी से हमले में गंभीर रूप से घायल लड़की ने दम तोड़ दिया. इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस अमानवीय कृत्य को लेकर पूरे जिले में गुस्सा है. लड़की को गांव के दलित समुदाय के एक युवक से प्यार हो गया था. लड़की ऊंची जाति की थी. उसके परिवार वालों ने इस शादी का कड़ा विरोध किया. सात महीने पहले पुलिस की मौजूदगी में हुई सुलह की बातचीत के बाद दोनों ने शादी कर ली थी. अपनी जान के डर से हावेरी जिले में रह रहे लड़की और उसके पति ने 8 दिसंबर को अपने होमटाउन लौट आए. हालांकि, युवती के पिता और उनके रिश्तेदार इस शादी से नफरत से भरे हुए थे. रविवार की शाम को नवदंपति के घर में घुस आए और लड़की पर जानलेवा हथियारों से हमला कर दिया. हमले के दौरान लड़की को बचाने आए ससुरालवालों पर भी अंधाधुंध हमला किया गया.