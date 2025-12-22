विरोध के बावजूद इंटरकास्ट मैरिज करने पर पिता ने गर्भवती बेटी को उतारा मौत के घाट
यह मामला कर्नाटक के हुबली का है, जहां एक बेटी ने दूसरे समुदाय के लड़के प्यार किया था. उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ी.
Published : December 22, 2025 at 11:49 AM IST
हुबली (कर्नाटक): हुबली तालुक के एक गांव में रविवार को एक पिता ने अपनी प्रेग्नेंट बेटी पर बेरहमी से हमला करके उसकी हत्या कर दी. बेटी ने एक इंटर-कास्ट युवक से प्यार किया था और उससे शादी कर ली थी. इससे लड़की के परिवार वाले नाराज थे.
बेटी की उम्र करीब 19 साल थी. वह सात महीने की गर्भवती थी जब उसकी हत्या कर दी गई. लड़की के पिता और उसके रिश्तेदार हत्या के आरोपी हैं. जानलेवा हथियारों से किए गए बेरहमी से हमले में गंभीर रूप से घायल लड़की ने दम तोड़ दिया. इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस अमानवीय कृत्य को लेकर पूरे जिले में गुस्सा है.
लड़की को गांव के दलित समुदाय के एक युवक से प्यार हो गया था. लड़की ऊंची जाति की थी. उसके परिवार वालों ने इस शादी का कड़ा विरोध किया. सात महीने पहले पुलिस की मौजूदगी में हुई सुलह की बातचीत के बाद दोनों ने शादी कर ली थी. अपनी जान के डर से हावेरी जिले में रह रहे लड़की और उसके पति ने 8 दिसंबर को अपने होमटाउन लौट आए.
हालांकि, युवती के पिता और उनके रिश्तेदार इस शादी से नफरत से भरे हुए थे. रविवार की शाम को नवदंपति के घर में घुस आए और लड़की पर जानलेवा हथियारों से हमला कर दिया. हमले के दौरान लड़की को बचाने आए ससुरालवालों पर भी अंधाधुंध हमला किया गया.
इस दौरान बहुत अधिक खून निकलने से लड़की ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया. धारवाड़ जिला पुलिस अधीक्षक गुंजन आर्य और दूसरे पुलिसवालों ने मौके पर जाकर जांच की. पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता समेत तीन आरोपियों को पहले ही हिरासत में ले लिया. हुबली ग्रामीण पुलिस केस दर्ज कर लिया.
पुलिस अधिकारी का बयान
धारवाड़ जिला पुलिस अधीक्षक गुंजन आर्य ने कहा,'यह घटना शाम करीब 6 से 6.30 बजे बीच हुई. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. इसे अभी ऑनर किलिंग नहीं कह सकते. पिछले साल मई में लड़की की शादी हुई थी लेकिन उसके माता-पिता उसकी शादी के लिए राजी नहीं थे. यही वजह हो सकती है. इस मामले की जांच की जा रही है.'
पति के रिश्तेदार ने कहा, 'कॉलेज में दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे. लड़की को उसके ससुर ने शादी से पहले ही समझाया था. उन्हें जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें सलाह दी कि हमारी जाति अलग है और उनकी जाति अलग है, इसे यहीं छोड़ दो. लेकिन लड़की ने उस लड़के से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर कर लूंगी. इसलिए बाद में दोनों ने शादी कर ली. वे कुछ दिन पहले शहर आए थे. लड़की के पिता और घर आए रिश्तेदारों ने सीसीटीवी तोड़ दिया और उन पर जानलेवा हथियारों से हमला कर दिया.'