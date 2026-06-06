ETV Bharat / bharat

अपनों ने छीनी प्रेमिका की सांसें, अब उसके जन्मदिन पर प्रेमी ने भी त्यागे प्राण: ऑनर किलिंग मामले का दुखद अंत

कर्नाटक के बेलगावी जिले में ऑनर किलिंग (सम्मान के नाम पर हत्या) के एक संवेदनशील मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है.

Karnataka Honor Killing Case
मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेलगावी (कर्नाटक): बेलगावी जिले में अपनी प्रेमिका की उसके ही परिवार द्वारा कथित रूप से की गयी बेरहमी से हत्या किए जाने से गहरे सदमे में डूबे प्रेमी ने प्रेमिका के जन्मदिन के दिन ही कथित रूप से आत्महत्या कर ली. यह दिल दहला देने वाली घटना हुक्केरी तालुक के नादिगुडाकेतर गांव में हुई. आत्महत्या करने वाले युवक की पहचान 30 वर्षीय कृष्णा सहदेव पाटिल के रूप में हुई है.

प्रेमिका की याद में आत्महत्या

कृष्णा पाटिल अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हुई हत्या के बाद से गहरे सदमे और तनाव में थे. घटना के दो महीने बाद, सत्यव्वा के जन्मदिन (4 जून 2026) के दिन ही उन्होंने उसकी याद में नादिगुडाकेतरा गांव स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली. यमकानमराडी पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर जांच की और मामला दर्ज कर लिया है.

क्या है घटना

बेलगावी जिले के हुक्केरी तालुक के नादिगुडाकेतर गांव के रहने वाले कृष्णा पाटिल और सत्यव्वा हेलवी एक-दूसरे से प्यार करते थे. लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे. चार साल पहले जबरन उसकी शादी करवा दी गयी. शादी के बाद भी लड़की अपने प्रेमी को भूल नहीं पाई. 5 अप्रैल को अपने पति का घर छोड़कर कृष्णा के पास चली आयी.

इसके बाद दोनों सवदत्ती में एक किराए के मकान में रहने लगे. इस बीच, यमकानमराडी और रायबाग पुलिस स्टेशनों में दोनों की गुमशुदगी के अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे. दोनों के बारे में सुराग मिलने पर, लड़की के परिवार वालों ने उन्हें ढूंढ निकाला. 10 अप्रैल को वापस ले आए. उसपर कृष्णा को छोड़ने का भारी दबाव बनाया गया. लेकिन उसने अपने पति के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया. इससे गुस्साए परिवार वाले उसे महाराष्ट्र में एक रिश्तेदार के घर ले गए.

13 अप्रैल को सत्यव्वा के मामा और भाई ने कथित रूप से उसकी मां के सामने ही उसकी हत्या कर दी. बाद में, उन्होंने झूठी कहानी गढ़ी कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई.

पुलिस में दर्ज करायी शिकायत

इस घटना पर शक होने पर कृष्णा ने यमकानमराडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के बाद यमकानमराडी पुलिस ने जांच की और ऑनर किलिंग के इस मामले का खुलासा किया. हत्या के इस मामले में सत्यव्वा के मामा और भाई समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. चूंकि हत्या महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए आगे की जांच के लिए मामला महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

बेलगावी ऑनर किलिंग न्यूज
BELAGAVI HONOUR KILLING NEWS
प्रेमिका के जन्मदिन पर आत्महत्या
SUICIDE ON GIRLFRIENDS BIRTHDAY
KARNATAKA HONOR KILLING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.