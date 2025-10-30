विजय माल्या UBHL लोन डिटेल्स के लिए कंपनी न्यायाधिकरण से संपर्क करें : कर्नाटक हाई कोर्ट
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत विचार नहीं किया जा सकता.
Published : October 30, 2025 at 2:23 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि फरार कारोबारी विजय माल्या द्वारा दायर याचिका, जिसमें अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित ऋणों का ब्योरा मांगा गया है, हाई कोर्ट के समक्ष विचारणीय नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि यदि माल्या या उनकी कंपनी इस तरह के विवरण प्राप्त करने में रुचि रखती है, तो वे कंपनी न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं और वहां उचित आवेदन दायर कर सकते हैं. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस ललिता कन्नेगांती ने कहा कि इस याचिका पर हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत विचार नहीं किया जा सकता.
न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की, "यदि आप वास्तव में विवरण प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, तो आप कंपनी न्यायाधिकरण के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर कर सकते हैं, जहां संबंधित कार्यवाही पहले से ही चल रही है. लेकिन यह अदालत ऐसी याचिका पर विचार नहीं कर सकती."
माल्या ने यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (UBHL) और किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित ऋणों की वसूली और निपटान के बारे में जानकारी मांगी थी. उन्होंने तर्क दिया कि समय के साथ की गई सभी वसूलियों को समायोजित करने के बाद, बैंकों को खातों का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराना चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के बाद उन्हें 6,200 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, फिर भी बैंकों ने कथित तौर पर 14,000 करोड़ रुपये वसूल किए हैं. उन्होंने अपने दावे के समर्थन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में दिए गए बयान का हवाला दिया.
बैंकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हुइलगोल ने कोर्ट को बताया कि यूबीएचएल से संबंधित दिवालियेपन की कार्यवाही कंपनी न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही है. उन्होंने तर्क दिया कि माल्या वहां आवेदन करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा, "यह आवेदन एक आरटीआई अनुरोध की प्रकृति का है."
उन्होंने दलील दी, "वह बैंकों को यह बताने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि कितना पैसा वसूला गया है और कौन सी संपत्तियां कुर्क की गई हैं. इस तरह के निर्देश इस कोर्ट द्वारा जारी नहीं किए जा सकते."
इस बीच, आधिकारिक परिसमापक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कोर्ट को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक से विवरण मांगने वाला एक समान आवेदन कंपनी न्यायाधिकरण के समक्ष पहले ही दायर किया जा चुका है, और कुछ जानकारी प्रदान की गई है.
परिसमापक के वकील ने यह भी कहा कि माल्या समेत पूर्व निदेशकों के खिलाफ 17,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि माल्या को खुद ऐसा आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.
ये भी पढ़ें- 'सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का नियम 'एब्सलूट' नहीं', जम्मू कश्मीर सरकार ने विधायकों को कहा