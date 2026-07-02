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कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका: दंगे और हिजाब प्रदर्शन से जुड़े 52 गंभीर केस वापस लेने के फैसले पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दंगों और हिजाब विरोध प्रदर्शन के आरोपियों पर से 52 केस हटाने के सरकारी आदेश पर स्टे लगा दिया है.

Karnataka High Court
कर्नाटक हाईकोर्ट. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
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बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी है. सरकार ने राज्य के अलग-अलग थानों में दर्ज 52 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश दिया था, जिस पर अदालत ने फिलहाल स्टे लगा दिया है. कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस के एस हेमलखा की बेंच ने यह फैसला सुनाया. अदालत वकील गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकारी वकील ने तीन सीनियर मंत्रियों की सिफारिश पर इन मामलों को वापस लिया था. सरकार का यह फैसला इसी अदालत द्वारा साल 2025 में दिए गए एक आदेश के बिल्कुल खिलाफ है. इसलिए सरकार के इस फैसले पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए.

आपको बता दें कि अतीत में भी ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि आपराधिक मामलों को वापस लेने या जारी रखने का अधिकार सिर्फ सरकारी वकील के पास है, कैबिनेट या सरकार के पास नहीं. सरकार के वकील ने इस मामले पर अपना जवाब (objections) दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा. अदालत ने गृह विभाग और अभियोजन एवं सरकारी मुकदमों के विभाग को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया. इसके बाद सुनवाई को 28 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री यू टी खादर को इस केस में तीसरा प्रतिवादी बनाने की बात कही गई थी. कोर्ट ने कहा, "मंत्री ने यह बयान विधानसभा में दिया था, इसलिए उन्हें इस मामले में प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता."

याचिकाकर्ता ने खादर को प्रतिवादी इसलिए बनाया था क्योंकि खादर ने गृह विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में उन्होंने कलबुर्गी जिले के अलंद थाना क्षेत्र में हुए सांप्रदायिक दंगों, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हत्या के प्रयास और हिजाब विरोध प्रदर्शन से जुड़े गंभीर मामलों के आरोपियों को 'अपराधी नहीं' बताते हुए उनके खिलाफ केस वापस लेने की मांग की थी.

क्या है मामला

राज्य कैबिनेट ने 21 मई 2026 को आम लोगों, राजनीतिक नेताओं और संगठनों के खिलाफ दर्ज 52 मामलों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसके बाद, 27 मई को गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर सरकारी वकील को इन केसों को वापस लेने का निर्देश दिया था.

आरटीआई से मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अभियोजन एवं सरकारी मुकदमों के विभाग ने सरकार के इस कदम का विरोध किया था. डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है.

आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे मामलों को वापस लेने से जनता का कोई भला नहीं होगा.

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