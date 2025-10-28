ETV Bharat / bharat

सरकारी भवनों में RSS के कार्यक्रम आयोजित करने पर राज्य सरकार के बैन पर HC की अंतरिम रोक

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें सरकारी परिसरों में बिना अनुमति के 10 से अधिक लोगों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के आयोजनों को अवैध घोषित किया गया था. जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बैंच ने हुबली स्थित पुनस्थेन सेवा संस्था द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली ने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि दस से अधिक लोगों के आयोजनों के लिए अनुमति लेनी होगी. उन्होंने इसे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध बताया. सरकार ने आदेश दिया है कि 10 से अधिक लोगों के आयोजनों के लिए अनुमति लेनी होगी. यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है.

सुनवाई के दौरान हरनहल्ली ने कहा, "यहां तक कि अगर किसी पार्क में भी कोई पार्टी आयोजित की जाती है, तो भी सरकारी आदेश के अनुसार वह अवैध आयोजन है. सरकार ऐसा प्रशासनिक आदेश जारी नहीं कर सकती. जब पुलिस अधिनियम लागू है, तो इस नियम की क्या आवश्यकता है?" उन्होंने आगे तर्क दिया, "क्या सरकार कुछ और हासिल करना चाहती थी?"

सरकारी वकीलों का तर्क

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कर्नाटक सरकार ने इस मामले पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए एक दिन का समय मांगा. सरकारी वकीलों ने तर्क दिया, "बहस के लिए एक दिन का समय दिया जाना चाहिए." दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार, गृह विभाग, डीजीपी और हुबली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया.

बिना अनुमति के 10 लोगों का इकट्ठा होना अपराध

अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) (A) और 19 (1) (B) के तहत प्रदत्त अधिकारों को छीन लिया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के 10 लोगों का इकट्ठा होना अपराध है. सड़कों, पार्कों, मैदानों, झीलों आदि में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है.