'अपनी लेम्बोर्गिनी से जाओ, झाड़ू लगाओ और उसी से वापस आओ': रईसजादे के स्टंट पर कर्नाटक हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी
वीडियो के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इसी केस को रद्द कराने को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Published : April 11, 2026 at 2:19 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु की सड़कों पर लग्जरी कार 'लेम्बोर्गिनी' से स्टंट करने और उसे लापरवाही से दौड़ाने वाले एक रईसजादे को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेहद अनूठे अंदाज में सबक सिखाने की बात कही है. कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए मौखिक तौर पर कहा कि वह आरोपी को समाज सेवा (कम्युनिटी सर्विस) करने का आदेश देगा.
वायरल वीडियो से दर्ज हुआ था केस
यह पूरा मामला इसी साल 20 जनवरी का है. ड्यूटी पर तैनात पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) आर. रामास्वामी ने 'सनातन' नाम के एक एक्स (X) अकाउंट पर एक वीडियो देखा था. इस वीडियो में एक चमचमाती लेम्बोर्गिनी कार मैसूर रोड पर जानलेवा रफ्तार और लापरवाही से दौड़ती नजर आ रही थी. कार में एक ऐसा मॉडिफाइड साइलेंसर भी लगा था जो राहगीरों की जान के लिए खतरा बन सकता था.
इस वीडियो के आधार पर केंगेरी ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी बी.आर. चिरंत के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 120 और 177 के तहत एफआईआर दर्ज की थी. इसी केस को रद्द कराने चिरंत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जज ने क्या कहा
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ के सामने जब यह मामला पहुंचा, तो उन्होंने आरोपी चिरंत के वकील से कड़े लहजे में कहा, "नए कानून (BNSS) में समाज सेवा के 10 अलग-अलग प्रकार तय हैं. आप अपनी उसी लेम्बोर्गिनी कार से जाएं, सड़क पर झाड़ू लगाकर कचरा साफ करें और उसी चमचमाती कार से वापस लौट आएं."
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को एक अपराधी के तौर पर पेश किया गया है, जबकि उसने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया. वकील ने कहा कि चिरंत को अपने किए पर पछतावा है और वह समाज सेवा के तौर पर स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियम सिखाने को तैयार है.
इस पर जस्टिस नागप्रसन्ना ने चुटकी लेते हुए कहा, "यानी आपने ट्रैफिक नियम तोड़े और अब आप ही बच्चों को ट्रैफिक नियम सिखाएंगे? बच्चे तो यही सीखेंगे कि नियम कैसे तोड़े जाते हैं!"
इससे तो अच्छा है पेड़ लगवाएं
दूसरी ओर, सरकारी वकील ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने पीठ से कहा कि जो व्यक्ति खुद लेम्बोर्गिनी जैसी खतरनाक स्पीड वाली कार को इतनी लापरवाही से चला रहा था, वह बच्चों को ट्रैफिक का पाठ पढ़ाए यह कतई ठीक नहीं होगा. इसकी जगह उससे पेड़ लगवाना ज्यादा बेहतर फैसला होगा.
दोनों पक्षों की दिलचस्प बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि वह आरोपी की एफआईआर को रद्द कर रहा है, लेकिन उसे समाज सेवा के रूप में क्या काम करना होगा, इसका पूरा विवरण वह अपने अंतिम लिखित आदेश में जारी करेगा.
इसे भी पढ़ेंः