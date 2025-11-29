ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस के ज्ञानभारती में पेड़ों की कटाई पर रोक, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस के ज्ञानभारती में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई, EIA रिपोर्ट मांगी

Tree Cutting
बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस के ज्ञानभारती में पेड़ों की कटाई पर रोक. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) के बाद बैंगलोर यूनिवर्सिटी के ज्ञानभारती कैंपस के अंदर पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. इसमें यूनिवर्सिटी की जमीन के एक जंगल वाले हिस्से में चल रहे कंस्ट्रक्शन के कामों को लेकर चिंता जताई गई थी.

यह PIL स्वयं जागृति ट्रस्ट और पार्वती श्रीराम (WP-33465/2025) ने दायर की थी. यह PIL 21 नवंबर को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली एक डिवीजन बेंच के सामने आई.

पिटीशनर्स ने कोर्ट से पेड़ काटने के सभी कामों को रोकने और बायोपार्क और बायो-रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को हेरिटेज साइट घोषित करने की अपील की.

​​कोर्ट ने रेस्पोंडेंट्स को कम समय में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (EIA) रिपोर्ट और दूसरे संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2025 को होनी है.

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला जल्दी सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है. इसके बावजूद, पिटीशनर्स ने कोर्ट को बताया कि PM-USHA प्रोजेक्ट के तहत एक बिल्डिंग बनाने के लिए नागरभावी गांव के सर्वे नंबर 6 में पहले ही कई पेड़ काटे जा चुके हैं. पिटीशनर्स ने पेड़ों की कटाई जारी रहने पर चिंता जताई।

पिटीशनर्स के मुताबिक, यूनिवर्सिटी की तरफ से वकालत फाइल करने के बाद भी पेड़ों की कटाई जारी रही. उन्होंने चिंता जताई कि अगली सुनवाई से पहले और पेड़ काटे जा सकते हैं.

बयान में कहा गया, "हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंगलोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की जाए और ग्रीनस्केप को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं."

ETV भारत से बात करते हुए, स्वयं जागृति ट्रस्ट के प्रेसिडेंट अजय कुमार सी और पिटीशनर पार्वती श्रीराम ने कहा कि उन्होंने ज्ञानभारती कैंपस के अंदर बचे हुए जंगल के हिस्सों को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

उन्होंने कहा कि चल रहे काम से एक नाजुक इकोलॉजिकल जोन को खतरा है, जो लंबे समय से कैंपस के अंदर एक नेचुरल हैबिटैट के तौर पर काम करता रहा है. हाईकोर्ट ने अब सभी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है और साफ किया है कि 9 दिसंबर को मामले की दोबारा सुनवाई होने तक आगे कोई पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए.

