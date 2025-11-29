ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस के ज्ञानभारती में पेड़ों की कटाई पर रोक, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस के ज्ञानभारती में पेड़ों की कटाई पर रोक. ( ETV Bharat )