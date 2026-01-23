ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में फिर दौड़ेगी ओला-उबर बाइक टैक्सी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 74(2) के तहत जरूरी शर्तें लागू कर सकता है. एग्रीगेटर कंपनियां (जैसे ओला-उबर) नए सिरे से आवेदन करने के लिए भी स्वतंत्र हैं. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे आवेदनों पर अदालत की टिप्पणियों और कानूनी ढांचे के भीतर ही विचार किया जाना चाहिए.

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि केवल इस आधार पर अनुमति देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि संबंधित अधिकारियों ने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं. साथ ही, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आधार पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती कि दोपहिया वाहनों का उपयोग परिवहन वाहन या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में नहीं किया जा सकता.

मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकार कानून के मुताबिक शर्तें तय करे और बाइक टैक्सियों को चलने की अनुमति दे. ओला और उबर सहित विभिन्न एग्रीगेटर्स और बाइक टैक्सी मालिकों ने हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ के उस आदेश को रद्द करने की अपील की थी, जिसने बाइक टैक्सी पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा था.

बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एकल-न्यायाधीश पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नियम बनने तक राज्य में बाइक टैक्सी का उपयोग नहीं किया जा सकता. अब अदालत ने आदेश दिया है कि कुछ शर्तों के साथ दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों (टैक्सी) के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है.

याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान, बाइक टैक्सी के वकील ने दलील दी थी कि तमिलनाडु ने भी पहले बाइक टैक्सी पर रोक लगाई थी, लेकिन अब वहां इसकी अनुमति दे दी गई है. इसी तरह केरल में भी बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति है. वकील ने पीठ को बताया कि बेंगलुरु में दो मेट्रो लाइनें चल रही हैं, लेकिन आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई सेवा नहीं है.

बाइक सेवाओं को रोकने के लिए महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है. ऑटो यूनियन इसमें बाधा डाल रही है. वकील ने पीठ को बताया कि बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध के कारण बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम 18% बढ़ गया है.

महिला यात्रियों की ओर से दायर अंतरिम याचिका के पक्ष में दलील देते हुए वकील ने कहा कि सरकार ने असुरक्षा का हवाला देकर बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगाई थी. जबकि, रोज़ाना सफर करने वालों के लिए बाइक टैक्सी बहुत सुरक्षित है. यह यात्रा का एक सुविधाजनक और सस्ता साधन है. महिलाओं को इस सेवा की ज़रूरत थी, लेकिन इसे बंद करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया. साथ ही, अन्य परिवहन साधनों की तुलना में इसका खर्च कम है. स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की गई रिपोर्टों में भी बाइक टैक्सी सेवा की सिफारिश की गई है. यह महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती है.

सरकार की ओर से दलील देते हुए एडवोकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी ने कहा कि मोटरसाइकिल की परिभाषा का यह मतलब नहीं है कि यह यात्रियों को ले जाने वाला वाहन है. न तो मोटर वाहन अधिनियम और न ही नियमों में यह कहा गया है कि मोटरसाइकिल यात्रियों को ढो सकती है. मोटरसाइकिल 'मोटर कैब' की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति देना राज्य सरकार का विशेष अधिकार है.

इसे भी पढ़ेंः