तलाक के केस में 5 साल से अधिक की देरी, हाई कोर्ट ने महिला पर ₹10 हजार का जुर्माना ठोंका
बेंच ने यह आदेश फैमिली कोर्ट द्वारा गवाहों से दोबारा पूछताछ और कार्रवाई में देरी करने की अंतरिम अर्जी खारिज कर दिए जाने पर दिया.
Published : February 26, 2026 at 1:35 PM IST
बेंगलुरु: शादी के मामलों में देरी पर एक अहम आदेश में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महिला पर अपने पति की तलाक की अर्जी की सुनवाई में बार-बार देरी करने और पांच साल से अधिक समय तक कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
कोर्ट ने साफ किया कि केस करने वालों की सुविधा या इच्छा के हिसाब से न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती और न ही फैमिली कोर्ट और न ही हाई कोर्ट अंतरिम अर्जी के बहाने केस को लगातार टालने की इजाजत दे सकता है.
इस बारे में जस्टिस डॉ. चिल्लकुर सुमलता की पीठ ने रामनगर जिले के कनकपुरा की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया. इसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें गवाहों से दोबारा जिरह करने और कार्रवाई में और देरी करने की इजाजत मांगने वाली उनकी अंतरिम अर्जी खारिज कर दी गई थी.
कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, पति ने 4 अप्रैल, 2019 को फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. नोटिस जारी होने के बाद, पत्नी अपने वकील के जरिए 19 अक्टूबर, 2019 को पेश हुई. लेकिन, वह तय समय में अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं कर पाईं. नतीजतन, फैमिली कोर्ट ने 22 जून, 2022 के एक आदेश में दर्ज किया कि क्रॉस-एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता. इसके बाद, पत्नी ने एक अंतरिम आवेदन दाखिल करके ऑब्जेक्शन फाइल करने और नए सिरे से क्रॉस-एग्जामिनेशन करने की अनुमति मांगी.
फैमिली कोर्ट ने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी. राहत मिलने के बाद भी, उन्होंने क्रॉस-एग्जामिनेशन टालने के लिए बार-बार सुनवाई टालने की मांग की.
आखिरकार कोर्ट ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया. इसे चुनौती देते हुए पत्नी ने एक और अंतरिम अर्जी दी, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद वह हाई कोर्ट गई.
हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि पत्नी की ओर से बिना किसी देरी के मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाए. इसके बावजूद, उन्होंने फिर से पुनर्विचार और नए सिरे से जिरह की मांग की, साथ ही आगे की सुनवाई भी टाल दी. उस अंतरिम आवेदन को भी फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई.
कोर्ट ने बार-बार देरी की आलोचना की
रिकॉर्ड देखने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने पाया कि महिला एक के बाद एक अंतरिम आवेदन दाखिल कर रही थी, जिससे फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में बार-बार सुनवाई टल गई.
बेंच ने कहा कि वह सिर्फ इसलिए सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए टालने का उदार तरीका नहीं अपना सकती क्योंकि अंतरिम अर्जी दायर की गई हैं.
कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही पार्टियों की इच्छा के अनुसार नहीं की जा सकती और फैमिली कोर्ट एक्ट और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नियमों का गलत इस्तेमाल ट्रायल में रुकावट डालने या दूसरी पार्टी और कोर्ट को परेशानी पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
बेंच ने कहा कि अगर केस इस तरह से चलाए गए, तो भारतीय न्यायिक प्रणाली में किसी भी मामले को एक दशक के अंदर भी निपटाना नामुमकिन हो जाएगा. उसने याचिकाकर्ता के आचरण को कानूनी अनुशासन का उल्लंघन बताया और स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के क्रॉस-एग्जामिनेशन के खास निर्देशों के बावजूद, पत्नी ने सहयोग नहीं किया और केस को जल्दी निपटाने में पूरी तरह से लापरवाही दिखाई. उसके व्यवहार से निराश होकर फैमिली कोर्ट ने अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया था.
हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का कार्यवाही को हैंडल करना तारीफ के काबिल था और उसके ऑर्डर में दखल देने की कोई वजह नहीं है.
दोनों पक्षों के तर्क
सुनवाई के दौरान, पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग वाली उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और इसलिए उसे उस संबंधित मामले में जिरह करने की अनुमति दी जानी चाहिए.
यह कहा गया कि फैमिली कोर्ट ने इस बारे में उनकी अंतरिम अर्जी खारिज कर दी थी और हाई कोर्ट को फिर से विचार करने का निर्देश देना चाहिए.
याचिका का विरोध करते हुए पति के वकील ने तर्क दिया कि तलाक की याचिका 2019 में दायर की गई थी और 2025 तक पत्नी ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग नहीं की थी. यह कहा गया कि वह किसी न किसी वजह से स्थगन मांग रही थीं और उन्हें अंतरिम मेंटेनेंस के तौर पर पहले ही 27 लाख रुपये मिल चुके थे.
इसके बाद ही उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की, कथित तौर पर कार्यवाही को लंबा खींचने के लिए. वकील ने अदालत से याचिका खारिज करने का आग्रह किया.
जुर्माना और कोर्ट के निर्देश
महिला की याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह रकम तीन सप्ताह के अंदर सैनिक वेलफेयर फंड में जमा कर दी जाए.
इसने आगे निर्देश दिया कि फैमिली कोर्ट को किसी भी पेंडिंग अंतरिम आवेदन पर तभी विचार करना चाहिए जब पेमेंट का सबूत पेश किया जाए. इस आदेश के साथ, हाई कोर्ट ने शादी के केस में अनुशासन की जरूरत पर जोर दिया और इशारा दिया कि ट्रायल में देरी करने के लिए प्रक्रियात्मक रणनीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
