ETV Bharat / bharat

तलाक के केस में 5 साल से अधिक की देरी, हाई कोर्ट ने महिला पर ₹10 हजार का जुर्माना ठोंका

बेंगलुरु: शादी के मामलों में देरी पर एक अहम आदेश में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महिला पर अपने पति की तलाक की अर्जी की सुनवाई में बार-बार देरी करने और पांच साल से अधिक समय तक कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने साफ किया कि केस करने वालों की सुविधा या इच्छा के हिसाब से न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती और न ही फैमिली कोर्ट और न ही हाई कोर्ट अंतरिम अर्जी के बहाने केस को लगातार टालने की इजाजत दे सकता है.

इस बारे में जस्टिस डॉ. चिल्लकुर सुमलता की पीठ ने रामनगर जिले के कनकपुरा की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया. इसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें गवाहों से दोबारा जिरह करने और कार्रवाई में और देरी करने की इजाजत मांगने वाली उनकी अंतरिम अर्जी खारिज कर दी गई थी.

कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, पति ने 4 अप्रैल, 2019 को फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. नोटिस जारी होने के बाद, पत्नी अपने वकील के जरिए 19 अक्टूबर, 2019 को पेश हुई. लेकिन, वह तय समय में अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं कर पाईं. नतीजतन, फैमिली कोर्ट ने 22 जून, 2022 के एक आदेश में दर्ज किया कि क्रॉस-एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता. इसके बाद, पत्नी ने एक अंतरिम आवेदन दाखिल करके ऑब्जेक्शन फाइल करने और नए सिरे से क्रॉस-एग्जामिनेशन करने की अनुमति मांगी.

फैमिली कोर्ट ने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी. राहत मिलने के बाद भी, उन्होंने क्रॉस-एग्जामिनेशन टालने के लिए बार-बार सुनवाई टालने की मांग की.

आखिरकार कोर्ट ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया. इसे चुनौती देते हुए पत्नी ने एक और अंतरिम अर्जी दी, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद वह हाई कोर्ट गई.

हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि पत्नी की ओर से बिना किसी देरी के मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाए. इसके बावजूद, उन्होंने फिर से पुनर्विचार और नए सिरे से जिरह की मांग की, साथ ही आगे की सुनवाई भी टाल दी. उस अंतरिम आवेदन को भी फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई.

कोर्ट ने बार-बार देरी की आलोचना की

रिकॉर्ड देखने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने पाया कि महिला एक के बाद एक अंतरिम आवेदन दाखिल कर रही थी, जिससे फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में बार-बार सुनवाई टल गई.

बेंच ने कहा कि वह सिर्फ इसलिए सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए टालने का उदार तरीका नहीं अपना सकती क्योंकि अंतरिम अर्जी दायर की गई हैं.

कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही पार्टियों की इच्छा के अनुसार नहीं की जा सकती और फैमिली कोर्ट एक्ट और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नियमों का गलत इस्तेमाल ट्रायल में रुकावट डालने या दूसरी पार्टी और कोर्ट को परेशानी पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.