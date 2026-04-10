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हिंदी भाषा विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, झूठी अफवाह फैलाने वालों पर 1 लाख का जुर्माना

कर्नाटक हाईकोर्ट. ( IANS )