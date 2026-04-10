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हिंदी भाषा विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, झूठी अफवाह फैलाने वालों पर 1 लाख का जुर्माना

यह विवाद शिक्षा मंत्री के उस बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि चालू शैक्षणिक वर्ष से 'द्वि-भाषी फॉर्मूला' लागू किया जाएगा.

Karnataka High Court
कर्नाटक हाईकोर्ट. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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बेंगलुरुः कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक प्रस्तावित कदम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख का भारी जुर्माना लगाया है. सरकार के इस प्रस्ताव में कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एसएसएलसी (10वीं) की परीक्षा में हिंदी सहित 'तीसरी भाषा' (Third Language) के लिए अंकों के बजाय ग्रेड देने की बात कही गई थी.

अखबार की कतरन के आधार पर दायर की थी याचिका

मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी.एम. पूनाचा की खंडपीठ ने बेंगलुरु निवासी एच.एन. चंदना और एस. वेंकटेश की याचिका पर सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया. अदालत ने पाया कि यह याचिका केवल मीडिया रिपोर्ट्स और शिक्षा मंत्री के एक कथित बयान के आधार पर दायर की गई थी. कोर्ट ने इसे 'अत्यंत अनुचित' ठहराते हुए कहा कि सिर्फ अखबार की खबरों को आधार बनाकर हाईकोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना कतई उचित नहीं है.

पहले 50 हजार का जुर्माना, अड़े रहने पर हुआ दोगुना

शुरुआत में अदालत ने इस याचिका को पब्लिसिटी (प्रसिद्धि) पाने का जरिया मानते हुए याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने यह राशि 'कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण' में जमा करने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि भुगतान न होने पर इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के तौर पर की जाएगी.

इसके बावजूद याचिकाकर्ता कोर्ट में लगातार यही दलील देते रहे कि सरकार पाठ्यक्रम से हिंदी को हटाने की कोशिश कर रही है. इस पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि जिस मीडिया रिपोर्ट का हवाला याचिका में दिया गया है, उसमें कहीं भी हिंदी को 'हटाने' का जिक्र नहीं था. याचिकाकर्ताओं के अड़ियल रवैये को देखते हुए बेंच ने जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया और याचिका को सिरे से खारिज कर दिया.

क्या था पूरा विवाद?

यह पूरा मामला शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा के एक बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए चालू शैक्षणिक वर्ष से 'द्वि-भाषी फॉर्मूला' लागू किया जा सकता है. इसके तहत हिंदी समेत तीसरी भाषा के नंबरों को मुख्य मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा और केवल ग्रेड (जैसे- A, B, C, D) दिए जाएंगे.

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि 31 मार्च को जब परीक्षाएं चल रही थीं, तब बिना किसी आधिकारिक सरकारी आदेश, कैबिनेट की मंजूरी या भाषा विशेषज्ञों के सुझावों के यह एकतरफा फैसला लिया गया, जिससे छात्रों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई. उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी.

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