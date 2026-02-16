ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: कांग्रेस को झटका, विधायक सुब्बा रेड्डी का निर्वाचन रद्द, हाई कोर्ट का आदेश

कर्नाटक की बागेपल्ली सीट से हारे हुए BJP उम्मीदवार सी मुनिराजू की याचिका पर हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के निर्वाचन को रद्द घोषित किया.

कर्नाटक: कांग्रेस को झटका, विधायक सुब्बा रेड्डी का निर्वाचन रद्द, हाई कोर्ट का आदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 7:20 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को भाग्यनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी के 2023 के निर्वाचन को अमान्य और रद्द घोषित कर दिया. इससे राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है. जस्टिस एमजीएस कमल ने इस निर्वाचन क्षेत्र से हारे हुए BJP उम्मीदवार सी मुनिराजू की याचिका को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता ने सुब्बारेड्डी का निर्वाचन रद्द करने की मांग करते हुए अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति और आय के स्रोतों की जानकारी छिपाई थी.

जस्टिस कमल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अधिकारियों की रिपोर्ट देखने के बाद यह आदेश पास किया. साथ ही, कोर्ट ने आदेश की एक कॉपी चुनाव आयोग और कर्नाटक विधानसभा के सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया.

इस केस की सुनवाई दो साल तक चली. अपनी याचिका में मुनिराजू ने सुब्बारेड्डी के निर्वाचन को रद्द करने और खुद को विजेता घोषित करने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने सुब्बारेड्डी के निर्वाचन को रद्द कर दिया, लेकिन मुनिराजू को विजेता मानने से मना कर दिया.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद, सुब्बारेड्डी के वकील ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया.

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुनिराजू ने कहा कि इस फैसले से न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है और यह अदालत के सामने दलीलों को अच्छे से पेश करने का नतीजा है.

2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस उम्मीदवार सुब्बारेड्डी बागेपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चुने गए थे, उन्होंने भाजपा के मुनिराजू को हराया. अब बागेपल्ली का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया गया है.

