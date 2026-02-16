ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: कांग्रेस को झटका, विधायक सुब्बा रेड्डी का निर्वाचन रद्द, हाई कोर्ट का आदेश

कर्नाटक: कांग्रेस को झटका, विधायक सुब्बा रेड्डी का निर्वाचन रद्द, हाई कोर्ट का आदेश ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को भाग्यनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी के 2023 के निर्वाचन को अमान्य और रद्द घोषित कर दिया. इससे राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है. जस्टिस एमजीएस कमल ने इस निर्वाचन क्षेत्र से हारे हुए BJP उम्मीदवार सी मुनिराजू की याचिका को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता ने सुब्बारेड्डी का निर्वाचन रद्द करने की मांग करते हुए अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति और आय के स्रोतों की जानकारी छिपाई थी.

जस्टिस कमल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अधिकारियों की रिपोर्ट देखने के बाद यह आदेश पास किया. साथ ही, कोर्ट ने आदेश की एक कॉपी चुनाव आयोग और कर्नाटक विधानसभा के सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया.

इस केस की सुनवाई दो साल तक चली. अपनी याचिका में मुनिराजू ने सुब्बारेड्डी के निर्वाचन को रद्द करने और खुद को विजेता घोषित करने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने सुब्बारेड्डी के निर्वाचन को रद्द कर दिया, लेकिन मुनिराजू को विजेता मानने से मना कर दिया.