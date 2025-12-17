ETV Bharat / bharat

कर्नाटक हाई कोर्ट का अहम आदेश, महिला डॉक्टर को अपनी एक किडनी दान करने की दी इजाजत

कर्नाटक हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में एक 58 वर्षीय महिला डॉक्टर को बिना किसी मुआवजे के अपनी एक किडनी डोनेट करने की अनुमति दे दी है. यह आदेश जस्टिस सूरज गोविंदराजू की अगुवाई वाली पीठ ने दिया. पीठ महिला डॉक्टर की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी द्वारा किडनी डोनेट करने की अनुमति के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार करने को लेकर चुनौती दी गई थी. याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने कहा कि किडनी डोनेट करने से पहले कई टेस्ट करने होंगे और याचिकाकर्ता (मणिपाल हॉस्पिटल की ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी) को किडनी डोनेशन के तौर पर लेने के लिए योग्य लोगों की उपलब्धता चेक करने का निर्देश दिया. कमेटी ने पांच ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्हें डोनर डॉक्टर की किडनी मिलने की संभावना है और जिन्हें बिना किसी नुकसान के यह मिल जाएगी. इन पांच में से किसी एक योग्य व्यक्ति को किडनी मिल सकती है. इसके लिए, किडनी और दूसरे अंगों की अनुकूलता पक्का करने के लिए और टेस्ट करने होंगे. पीठ को बताया गया कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब तीन से चार सप्ताह लगेंगे. पीठ ने हॉस्पिटल की रिपोर्ट और याचिकाकर्ता की दलीलों को देखने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता, जो पेशे से डॉक्टर और व्यस्क हैं, किडनी डोनेशन से जुड़ी सभी बातों को जानती हैं.