कर्नाटक हाई कोर्ट का अहम आदेश, महिला डॉक्टर को अपनी एक किडनी दान करने की दी इजाजत
कर्नाटक हाई कोर्ट ने महिला डॉक्टर को अपनी एक किडनी को दान करने की अनुमति प्रदान कर दी है.
Published : December 17, 2025 at 3:42 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में एक 58 वर्षीय महिला डॉक्टर को बिना किसी मुआवजे के अपनी एक किडनी डोनेट करने की अनुमति दे दी है.
यह आदेश जस्टिस सूरज गोविंदराजू की अगुवाई वाली पीठ ने दिया. पीठ महिला डॉक्टर की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी द्वारा किडनी डोनेट करने की अनुमति के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार करने को लेकर चुनौती दी गई थी.
याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने कहा कि किडनी डोनेट करने से पहले कई टेस्ट करने होंगे और याचिकाकर्ता (मणिपाल हॉस्पिटल की ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी) को किडनी डोनेशन के तौर पर लेने के लिए योग्य लोगों की उपलब्धता चेक करने का निर्देश दिया.
कमेटी ने पांच ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्हें डोनर डॉक्टर की किडनी मिलने की संभावना है और जिन्हें बिना किसी नुकसान के यह मिल जाएगी. इन पांच में से किसी एक योग्य व्यक्ति को किडनी मिल सकती है. इसके लिए, किडनी और दूसरे अंगों की अनुकूलता पक्का करने के लिए और टेस्ट करने होंगे.
पीठ को बताया गया कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब तीन से चार सप्ताह लगेंगे. पीठ ने हॉस्पिटल की रिपोर्ट और याचिकाकर्ता की दलीलों को देखने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता, जो पेशे से डॉक्टर और व्यस्क हैं, किडनी डोनेशन से जुड़ी सभी बातों को जानती हैं.
इसके अलावा, वह अपनी मर्जी से अपनी किडनी डोनेट करने के लिए आगे आई हैं. क्योंकि उन्हें इससे जुड़ी सभी बातें पता हैं, इसलिए पीठ ने कहा कि उनकी अर्जी मान ली जानी चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए.
पीठ ने कमेटी को निर्देश दिया कि जिन लोगों को किडनी की जरूरत है और जो आवेदन की किडनी के साथ अनुकूल हैं, उनका हॉस्पिटल में टेस्ट किया जाए और यह पक्का करने के लिए जरूरी टेस्ट किए जाएं कि आवेदक की किडनी बिना शरीर को रिजेक्ट किए लेने के लिए सही है.
पीठ ने कमेटी को निर्देश दिया कि सभी टेस्ट करने के बाद इसे मंजूरी के लिए कमेटी के पास भेजा जाए. इसके अनुसार, कमेटी इस पर विचार करे और एक सप्ताह के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आगे कदम उठाए. किडनी डोनर के लिए कोई चयन प्रक्रिया नहीं है, संबंधित हॉस्पिटल ही प्राप्तकर्ता की पहचान कर सकता है.
डॉक्टर ने कहा था कि वह सभी टेस्ट और मैच के लिए किसी भी मुआवजा के बिना अपनी एक किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हैं. लेकिन, कमेटी ने याचिकाकर्ता का आवेदन यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि क्योंकि उनके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री रही है, इसलिए शुरुआती स्टेज में इससे उनकी किडनी पर असर पड़ने की संभावना है. याचिकाकर्ता ने इसे चैलेंज किया और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
