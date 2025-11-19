ETV Bharat / bharat

क्या मृत व्यक्ति की पहचान आधार से हो सकती है? कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया नियम

एक महिला का शव बरामद हुआ था. पहचान नहीं हो पाई तो कर्नाटक पुलिस UIDAI से फिंगरप्रिंट डेटाबेस मिलान की अनुमति हाईकोर्ट से मांगी थी.

Aadhaar Data Matching
सांकेतिक तस्वीर. (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: किसी मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट का उपयोग करके आधार डेटा को न तो एक्सेस किया जा सकता है और न ही उसकी खोज की जा सकती है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने ब्यतरायणपुरा पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हत्या की शिकार एक अज्ञात महिला की पहचान पता करने के लिए UIDAI को उसके फिंगरप्रिंट मिलाने का निर्देश देने की मांग की थी.

यह मामला जस्टिस सूरज गोविंदराज की बेंच ने सुना. उन्होंने कहा कि आधार की जांच लाइव बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ही संभव है. क्योंकि मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट का सत्यापन नहीं हो सकता, इसलिए UIDAI को डेटाबेस में खोज करने का निर्देश देना संभव नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि आधार प्रणाली में गोपनीयता की सुरक्षा मूल हिस्सा है, और UIDAI का वेरिफिकेशन सिस्टम केवल लाइव बायोमेट्रिक इनपुट पर ही काम करता है. तकनीकी रूप से भी UIDAI का डेटाबेस मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट मिलान की सुविधा नहीं देता, इसलिए मैचिंग करवाना संभव नहीं है.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला UIDAI द्वारा डेटा साझा करने से इंकार का नहीं है, बल्कि आधार प्रणाली में ही ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बिना आधार नंबर के किसी मृत व्यक्ति की पहचान फिंगरप्रिंट से की जा सके. ऐसे में UIDAI को निर्देश जारी करने का कोई मतलब नहीं बनता.

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पुलिस पहचान पता लगाने के अन्य तरीके अपना सकती है. अगर बाद में मृत महिला का आधार कार्ड बरामद होता है, तो UIDAI कानून के तहत उसके इस्तेमाल से जुड़े विवरण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने दलील दी कि UIDAI का बायोमेट्रिक सिस्टम केवल लाइव फिंगरप्रिंट स्कैन से ही काम करता है. यही सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, ताकि पहचान तभी सत्यापित हो जब व्यक्ति खुद मौजूद हो. डेटाबेस में सिर्फ फिंगरप्रिंट डालकर खोज नहीं की जा सकती, न ही आधार नंबर के बिना पूरी डेटाबेस को स्कैन किया जा सकता है.

सरकार के वकील ने यह भी बताया कि डेटाबेस ग्लोबल फिंगरप्रिंट सर्च की सुविधा नहीं देता. वेरिफिकेशन वही कर सकता है जब कोई व्यक्ति अपना आधार नंबर और बायोमेट्रिक दोनों प्रस्तुत करे.

मामले की पृष्ठभूमि

ब्यतरायणपुरा थाना क्षेत्र में एक नहर से एक महिला का शव बरामद हुआ था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई. जांच आगे बढ़ाने के लिए थाने के अधिकारी ने UIDAI से फिंगरप्रिंट डेटाबेस मिलान की अनुमति मांगी थी. UIDAI ने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश के यह संभव नहीं है. इसके बाद पुलिस हाई कोर्ट पहुंची थी, जिसने अब यह याचिका खारिज कर दी है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

AADHAAR DATA MATCHING
DECEASED PERSON AADHAAR DETA
मृत व्यक्ति का आधार
कर्नाटक हाईकोर्ट
KARNATAKA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.