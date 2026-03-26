मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें! मुडा घोटाले में हाई कोर्ट ने पलटा विशेष अदालत का फैसला

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें! मुडा घोटाले में हाई कोर्ट ने पलटा विशेष अदालत का फैसला
जनवरी 2026 में विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, जिसमें सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को दोषमुक्त बताया था.
Published : March 26, 2026 at 8:42 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार 26 मार्च को बहुचर्चित 'मुडा' (MUDA) वैकल्पिक साइट आवंटन घोटाले में मुडा मामले में CM सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को क्लीन चिट! लोकायुक्त पुलिस को नहीं मिले सबूत और उनकी पत्नी बी.एम. पार्वती को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. यह आदेश विशेष अदालत द्वारा केस बंद करने की रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिया गया है. इस रिपोर्ट में सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को क्लीन चिट दे दी थी.
मुडा मामले के शिकायतकर्ता और कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव ने लोकायुक्त पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ED), भूमि के मूल मालिक देवराज (जिन्होंने बाद में इसे सिद्धारमैया के साले मल्लिकार्जुन स्वामी को बेचा था) और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के पूर्व आयुक्त जी.टी. दिनेश कुमार को भी नोटिस जारी किया है.
आदेश को चुनौती देते हुए, कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने तर्क दिया कि जमीन का डिनोटिफिकेशन (सरकारी नियंत्रण से बाहर करना), पार्वती के नाम उसका ट्रांसफर और 'मुडा' (Muda) द्वारा बदले में वैकल्पिक साइटों का आवंटन- ये सभी एक ही कड़ी का हिस्सा हैं. इन्हें अलग-अलग नहीं देखा जा सकता.
उन्होंने आगे कहा कि विशेष अदालत ने उन्हीं अनियमितताओं के लिए मुडा अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति दी है, जबकि मुख्यमंत्री और अन्य लोगों को समान आरोपों से मुक्त कर दिया, जो इसी अवैध प्रक्रिया का हिस्सा थे. कृष्णा ने दावा किया कि विशेष अदालत ने इस पूरे मामले को गलत तरीके से बांट दिया है, क्योंकि उसने सुविधा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी रखी लेकिन फायदा पाने वाले लाभार्थियों को दोषमुक्त कर दिया.
मुडा मामला मैसूर शहर के बाहरी इलाके में केसरे गांव के पास पार्वती की 3.16 एकड़ जमीन को कथित तौर पर अवैध रूप से अधिग्रहित करने के बदले उन्हें 14 साइटें आवंटित करने से जुड़ा है. कृष्णा ने अपनी दलील में कहा कि यह पूरी प्रक्रिया अवैध थी और पार्वती को उन जमीनों के बदले साइटें मिलीं, जिनकी वह कभी मालिक थी ही नहीं.
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