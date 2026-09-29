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बेंगलुरु के व्यक्ति को ₹2.77 करोड़ मुआवजा देने का आदेश, पेड़ की टहनी गिरने से हुए थे घायल

हाई कोर्ट ने पीड़ित जी. चंदन की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए, GBA को 6% ब्याज के साथ मुआवजे की रकम देने का आदेश दिया.

Karnataka HC orders GBA to pay heavy compensation to Bengaluru man injured By Falling Tree Branch
कर्नाटक हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 4:56 PM IST

5 Min Read
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बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) को एक व्यक्ति को 2.77 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जो मार्च 2024 में पेड़ की टहनी गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया था. हाई कोर्ट ने GBA की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी भी जताई, क्योंकि सड़क पर एक खतरनाक पेड़ की टहनी गिरने के खतरे के बारे में पहले से जानकारी होने के बावजूद उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की थी.

कोर्ट ने GBA को जी. चंदन को 2,77,29,695 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिन पर पेड़ की टहनी गिरने से गंभीर चोटें आईं. इसके अलावा, कोर्ट ने बेंगलुरु शहर में खतरनाक पेड़ों को हटाने सहित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए.

जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने 38 साल के चंदन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए, 6% ब्याज के साथ मुआवजे की रकम देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूर्ववर्ती BBMP (बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका) द्वारा पहले ही दिए गए 5 लाख रुपये को कुल मुआवजे की रकम से काटकर बाकी रकम दी जाए. दुर्घटना की तारीख - 7 मार्च, 2024 - से पेमेंट होने तक 6% की सालाना ब्याज दर लागू होगी. पीठ ने निर्देश दिया कि BBMP और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को फैसले की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते के अंदर RTGS के जरिये राशि का पेमेंट करना होगा.

कोर्ट ने कहा कि पेड़ काटने की अनुमति देने में लगे 13 दिन कोई ज्यादा देरी नहीं थी. कोर्ट ने BBMP की इस दलील को खारिज कर दिया कि पेड़ निजी प्रॉपर्टी पर था और यह घटना प्राकृतिक वजहों से हुई थी. किसी खतरे के बारे में पहले से जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा के उपाय करना BBMP की कानूनी जिम्मेदारी है. पीठ ने कहा कि जब खतरे का पहले से पता हो तो प्राकृतिक वजहों को बहाना नहीं बनाया जा सकता.

7 मार्च, 2024 की सुबह, करीब 10 बजे, चंदन - एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी - बेंगलुरु के शांताला नगर में कॉन्वेंट रोड पर काम पर जा रहे थे. उसी समय, गुड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल के कैंपस में लगे गुलमोहर के पेड़ की एक मोटी टहनी उनकी गर्दन पर गिर गई. इससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई, जिसके लिए तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ी. इसके बाद उन्हें ट्रॉमेटिक पैरापलेजिया (Traumatic Paraplegia) हो गया. हालांकि मेडिकल सर्टिफिकेट में 85% विकलांगता दिखाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी रोजी-रोटी और रोजाना के काम पर पड़ने वाले असर को देखते हुए उनकी विकलांगता को 100% माना.

गुड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल ने 16 फरवरी, 2024 को खतरनाक टहनी के बारे में BBMP को पत्र लिखा था, और यह पत्र 22 फरवरी को BBMP को जमा किया गया था. स्कूल ने चेतावनी दी थी कि टहनी "किसी भी समय टूटकर गिर सकती है और बच्चों, निवासियों और गाड़ियों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है." हालांकि, BBMP ने टहनी को काटने की अनुमति 7 मार्च को दी - जिस दिन हादसा हुआ था. हाई कोर्ट ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया.

सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर GBA को हाई कोर्ट के निर्देश

सरकार को एक व्यापक सुरक्षा प्रणाली तैयार करनी चाहिए जो न सिर्फ पेड़ों पर बल्कि उन सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करे जो जनता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

गड्ढे, खुले मैनहोल और नालियां, बिजली के खतरे, खतरनाक इमारतें और निर्माण स्थल जैसे खतरों की पहचान की जानी चाहिए.

नागरिकों को तस्वीरों, वीडियो और स्थान के विवरण के साथ शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए एक साझा डिजिटल प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए.

हर शिकायत को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जानी चाहिए, और जनता को शिकायत मिलने से लेकर उसके समाधान तक की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए.

खतरों को आपातकालीन, उच्च, मध्यम या सामान्य के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, और स्थायी आधार पर तत्काल बचाव उपाय लागू किए जाने चाहिए.

हालांकि खतरों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कानूनी उल्लंघन या जिम्मेदारी तय करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए.

इस सिस्टम को सबसे पहले बेंगलुरु शहर में लागू किया जाना चाहिए, और मुख्य निर्देशों को छह महीने के भीतर लागू किया जाना चाहिए.

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