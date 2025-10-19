कर्नाटक हाईकोर्टः आरएसएस चित्तपुर में पथ संचलन के लिए नयी याचिका दायर करे
अदालत ने मंत्री प्रियांक खड़गे के निर्वाचन क्षेत्र चित्तपुर में आरएसएस के रूट मार्च की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई की.
Published : October 19, 2025 at 4:41 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 4:49 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से राज्य के चित्तपुर में 2 नवंबर को रूट मार्च आयोजित करने के लिए एक नई याचिका प्रस्तुत करने को कहा. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे मार्च के मार्ग के साथ जिला कलेक्टरों के समक्ष एक नई याचिका दायर करें.
भीम आर्मी और दलित पैंथर्स ने भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों संगठनों, आरएसएस और भीम आर्मी, को अलग-अलग समय दिया जाए. सुनवाई 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
अदालत कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे के निर्वाचन क्षेत्र चित्तपुर में आरएसएस के रूट मार्च की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. यह कर्नाटक सरकार और आरएसएस के बीच चल रही खींचतान के बीच आया है.
कर्नाटक में आरएसएस को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब प्रियांक खड़गे ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम से बाहर की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी पत्र लिखकर कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 के नियम 5(1) के उल्लंघन का हवाला देते हुए आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया.
इस बीच, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने संबंधी उनकी टिप्पणी के बाद पिछले कुछ दिनों में खड़गे को कथित तौर पर धमकियां मिलने के बाद उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई. इससे पहले आज उन्होंने कथित आरएसएस भागीदारी के कारण निलंबित कर्नाटक सरकार के एक अधिकारी का बचाव करने के लिए भाजपा सांसदों की कड़ी आलोचना की.
प्रियांक ने कहा, "भाजपा सांसद आगे आकर उन लोगों का बचाव कर रहे हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इससे मेरी बात साबित होती है." खड़गे की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार द्वारा निलंबित एक सरकारी अधिकारी का बचाव किया है, जिसे कथित तौर पर आरएसएस पाठशाला कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निलंबित किया गया था.
इसे भी पढ़ेंः