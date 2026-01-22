ETV Bharat / bharat

गवर्नर सदन में आए और बिना संबोधित किए चले गए, कांग्रेस ने कहा- इतिहास का काला दिन

बेंगलुरु: कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने आज गुरुवार को राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र में अपना पारंपरिक भाषण सिर्फ दो शुरुआती लाइनें पढ़कर ही खत्म कर दिया. जानकारी के मुताबिक सदस्यों का अभिवादन करने के बाद, गवर्नर गहलोत ने कहा कि उन्हें विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है. बता दें, गुरुवार 22 जनवरी 2026 से राज्य विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है.

उन्होंने हिंदी में सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार राज्य के आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है. जय हिंद, जय कर्नाटक. वहीं, कांग्रेस सदस्यों ने राज्यपाल के इस छोटे भाषण पर कड़ी नाराजगी जताई और सदन में 'शेम-शेम' के नारे लगाए. गवर्नर का यह छोटा सा भाषण लोक भवन और कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के बीच तनाव भरे गतिरोध के बीच हुई है. जब वह सदन से जाने लगे तो कांग्रेस विधायक बीके हरिप्रसाद ने उन्हें रोकने की कोशिश भी कि, लेकिन वे रुके नहीं.

कर्नाटक के गवर्नर के वॉकआउट करने के बाद, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हर नए साल में गवर्नर को असेंबली के जॉइंट सेशन को संबोधित करना होता है, कैबिनेट से तैयार स्पीच होती है. यह एक संवैधानिक जरूरत है. आज, कैबिनेट का तैयार स्पीच पढ़ने के बजाय, गवर्नर ने खुद तैयार किया हुआ स्पीच पढ़ा. यह भारत के संविधान का उल्लंघन है. यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 176 और 163 का उल्लंघन है. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है. इसलिए, हम गवर्नर के रवैये का प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं. हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं.

वहीं, कर्नाटक के कानून मिनिस्टर एचके पाटिल ने कहा कि आज लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है. एक गवर्नर जिसे संविधान का संरक्षक माना जाता है, वह अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हो गए हैं. उन्हें सदन के जॉइंट सेशन को एड्रेस करना चाहिए था. उसने संविधान की बेइज्जती की है. हम सही फैसला लेंगे.