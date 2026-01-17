ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: गृहलक्ष्मी योजना से बदल रहा महिलाओं का जीवन, जीनत बनीं मिसाल

मंगलुरु (कर्नाटक): जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती. कुछ लोगों के लिए यह रोजमर्रा का संघर्ष है. मंगलुरु के कल्लापु पाटला (Kallapu Patla) की जीनत नाम की महिला की कहानी भी संघर्षों से भरी है. हालांकि, उन्होंने संघर्ष के बीच आत्मनिर्भर बनने का रास्ता ढूंढ लिया. जीनत आज अचार बेचकर अपना गुजारा करती है. उस यात्रा में उन्हें राज्य सरकार की गृहलक्ष्मी योजना से काफी मदद मिली और उन्होंने उसी पैसे से स्कूटर खरीदा. जीनत की जिंदगी काफी मुश्किल भरी रही. पिछले चार साल से पति के साथ उनके तलाक की प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट में केस भी चल रहा है. उन्हें दो बच्चों की देखभाल, दैनिक खर्च और मानसिक तनाव अकेले ही सहना पड़ता है. पति से कोई मदद न मिलने के कारण, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से जीनत पर आ गई. इसके अलावा, उनके पास अपना घर भी नहीं है. वह अपने पिता के घर में रहती हैं. स्कूटर से घर-घर जाकर अचार बेच रहीं जीनत (ETV Bharat) मुश्किल समय में जीनत ने घर पर ही अचार बनाना शुरू किया, जो धीरे-धीरे आमदनी का जरिया बन गया. लेकिन उन्हें अचार बेचने और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए परिवहन की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा. उस समय गृहलक्ष्मी योजना से उन्हें बहुत मदद मिली. गृहलक्ष्मी योजना से जीवन में आया बदलाव

उसी समय, राज्य सरकार की गृहलक्ष्मी योजना जीनत के जीवन में आशा लेकर आई. इस योजना से हर महीने मिलने वाले पैसे को उन्होंने खर्च नहीं किया. इस तरह बचाए गए पैसों से उन्होंने करीब 20,000 रुपये में एक सेकंड-हैंड स्कूटर खरीदा और उसके जरिये अचार को बेचना शुरू किया.