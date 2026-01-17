कर्नाटक: गृहलक्ष्मी योजना से बदल रहा महिलाओं का जीवन, जीनत बनीं मिसाल
मंगलुरु की रहने वाली जीनत को मुश्किल समय में गृहलक्ष्मी योजना से मिले पैसों से काफी मदद मिली.
Published : January 17, 2026 at 5:50 PM IST
मंगलुरु (कर्नाटक): जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती. कुछ लोगों के लिए यह रोजमर्रा का संघर्ष है. मंगलुरु के कल्लापु पाटला (Kallapu Patla) की जीनत नाम की महिला की कहानी भी संघर्षों से भरी है. हालांकि, उन्होंने संघर्ष के बीच आत्मनिर्भर बनने का रास्ता ढूंढ लिया. जीनत आज अचार बेचकर अपना गुजारा करती है. उस यात्रा में उन्हें राज्य सरकार की गृहलक्ष्मी योजना से काफी मदद मिली और उन्होंने उसी पैसे से स्कूटर खरीदा.
जीनत की जिंदगी काफी मुश्किल भरी रही. पिछले चार साल से पति के साथ उनके तलाक की प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट में केस भी चल रहा है. उन्हें दो बच्चों की देखभाल, दैनिक खर्च और मानसिक तनाव अकेले ही सहना पड़ता है. पति से कोई मदद न मिलने के कारण, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से जीनत पर आ गई. इसके अलावा, उनके पास अपना घर भी नहीं है. वह अपने पिता के घर में रहती हैं.
मुश्किल समय में जीनत ने घर पर ही अचार बनाना शुरू किया, जो धीरे-धीरे आमदनी का जरिया बन गया. लेकिन उन्हें अचार बेचने और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए परिवहन की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा. उस समय गृहलक्ष्मी योजना से उन्हें बहुत मदद मिली.
गृहलक्ष्मी योजना से जीवन में आया बदलाव
उसी समय, राज्य सरकार की गृहलक्ष्मी योजना जीनत के जीवन में आशा लेकर आई. इस योजना से हर महीने मिलने वाले पैसे को उन्होंने खर्च नहीं किया. इस तरह बचाए गए पैसों से उन्होंने करीब 20,000 रुपये में एक सेकंड-हैंड स्कूटर खरीदा और उसके जरिये अचार को बेचना शुरू किया.
जीनत कहती हैं, "मैं सात महीने से स्कूटर पर अचार बेच रही हूं. पहले व्यवसाय करना बहुत मुश्किल था. अब यह आसान है."
स्कूटर आने के बाद जीनत की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है. घर-घर जाकर अचार बेचने में वह समय की बचत कर रही हैं. ग्राहकों की संख्या बढ़ी है. आय में सुधार हुआ है. जीनत का कहना है कि उन्हें गृहलक्ष्मी योजना से कुल मिलाकर लगभग 50,000 रुपये की मदद मिली है, जिससे उनका जीवन कुछ हद तक आसान हो गया है.
जीनत ने सरकार का आभार जताया
उन्होंने अपने स्कूटर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर और विधानसभा स्पीकर यूटी खादर की तस्वीरें लगाई हैं. जीनत ने कहा कि उन्होंने सरकारी योजना से मिले पैसों से यह स्कूटर खरीदा है, इसलिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए उनकी तस्वीरें लगाई हैं.
जीनत के भाई हनीफ ने कहा, "गृहलक्ष्मी योजना वास्तव में गरीब और आर्थिक तंगी से गुजर रही महिलाओं के लिए मददगार है. इसका सही उपयोग करके जीनत आत्मनिर्भर बन गई हैं."
गृहलक्ष्मी योजना केवल वित्तीय सहायता के बारे में नहीं है. इससे महिलाओं का आत्मविश्वास और जीवन के प्रति विश्वास बढ़ रहा है. जीनत की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है. जीनत कहती हैं, "जिन लोगों ने मेरी मदद की, उन सभी को धन्यवाद, सरकारी योजना को, सहयोग करने वालों को. यह योजना हम जैसे लोगों के जीवन के लिए बहुत फायदेमंद रही है. यही कारण है कि मैंने इस स्कूटर पर सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री और स्पीकर की तस्वीरें लगाई हैं."
