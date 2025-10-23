बेंगलुरु में बनेगा दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीन स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया
एएआई ने नए एयरपोर्ट के लिए अप्रैल में बेंगलुरु के आसपास तीन स्थानों का निरीक्षण किया था. 2-3 दिनों में अपनी रिपोर्ट दे सकता है.
Published : October 23, 2025 at 3:27 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बनने वाले दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तीन संभावित स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया है. जिनमें दो स्थान कग्गलीपुरा और हारोहल्ली के पास कनकपुरा रोड पर और तीसरा स्थान नेलमंगला-कुनिगल रोड पर चिक्कासोलूर के पास. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अप्रैल में इन स्थानों का निरीक्षण कर लिया है.
कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम बी पाटिल ने गुरुवार को कहा कि बेंगलुरु के निकट बनने वाले दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्थान का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा, न कि अन्य बातों के आधार पर. गुरुवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री पाटिल ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए स्थानों को लेकर विधायकों और अन्य हितधारकों में मतभेद हैं, फिर भी अंतिम निर्णय अभी तक किए जाने वाले व्यवहार्यता और व्यावहारिकता अध्ययनों के आधार पर लिया जाएगा.
उन्होंने कहा, "एएआई द्वारा 2-3 दिनों में अपनी पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है. एएआई की राय आने के बाद, हम व्यवहार्यता और व्यावहारिकता अध्ययन के लिए सलाहकारों की सेवाएं लेंगे. इसके बाद स्थान को अंतिम रूप दिया जाएगा."
मंत्री ने कहा कि सरकार उन परामर्शदाताओं को नियुक्त करने पर विचार कर रही है, जिन्होंने हाल ही में नोएडा और नवी मुंबई में विकसित किए गए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility studies) किया था.
उत्तर और पश्चिम कर्नाटक के विधायक नेलमंगला (Nelamangala) के निकट स्थान को अंतिम रूप देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह बेंगलुरु के रास्ते में पड़ता है, वहीं उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कुछ विधायक कनकपुरा रोड पर स्थान की मांग कर रहे हैं.
पाटिल ने कहा, "विधायकों और लोगों की मांग या इच्छा जो भी हो. लेकिन अंततः निवेशक ही व्यवहार्यता अध्ययन, यात्री और माल की मात्रा के आधार पर स्थान के चयन में निर्णायक भूमिका निभाएंगे."
राज्य सरकार हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या का लाभ उठाने के लिए बेंगलुरु के आसपास दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना बना रही है. साथ ही तमिलनाडु के होसुर शहर के पास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना को भी विफल करना चाहती है, जो कि मौजूदा बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 75 किलोमीटर दूर है. होसुर शहर कर्नाटक की सीमा के पास स्थित है.
2031 तक दूसरा हवाई अड्डा विकसित करने की तैयारी
कर्नाटक सरकार का लक्ष्य 2031 तक दूसरा हवाई अड्डा विकसित करना है, क्योंकि बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता 2033 में समाप्त हो जाएगा, जिसके अनुसार केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) से 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर कोई नया हवाई अड्डा स्थापित नहीं किया जा सकता.
