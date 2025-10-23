ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में बनेगा दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीन स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया

बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ( File Photo )

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बनने वाले दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तीन संभावित स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया है. जिनमें दो स्थान कग्गलीपुरा और हारोहल्ली के पास कनकपुरा रोड पर और तीसरा स्थान नेलमंगला-कुनिगल रोड पर चिक्कासोलूर के पास. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अप्रैल में इन स्थानों का निरीक्षण कर लिया है. कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम बी पाटिल ने गुरुवार को कहा कि बेंगलुरु के निकट बनने वाले दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्थान का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा, न कि अन्य बातों के आधार पर. गुरुवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री पाटिल ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए स्थानों को लेकर विधायकों और अन्य हितधारकों में मतभेद हैं, फिर भी अंतिम निर्णय अभी तक किए जाने वाले व्यवहार्यता और व्यावहारिकता अध्ययनों के आधार पर लिया जाएगा. कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम बी पाटिल (ETV Bharat) उन्होंने कहा, "एएआई द्वारा 2-3 दिनों में अपनी पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है. एएआई की राय आने के बाद, हम व्यवहार्यता और व्यावहारिकता अध्ययन के लिए सलाहकारों की सेवाएं लेंगे. इसके बाद स्थान को अंतिम रूप दिया जाएगा." मंत्री ने कहा कि सरकार उन परामर्शदाताओं को नियुक्त करने पर विचार कर रही है, जिन्होंने हाल ही में नोएडा और नवी मुंबई में विकसित किए गए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility studies) किया था.