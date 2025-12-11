ETV Bharat / bharat

सिद्धारमैया सरकार ने 1777 एकड़ जमीन को स्पेशल एग्रीकल्चर जोन किया घोषित, किसान नाराज

ये जमीनें पहले डिफेंस और एयरोस्पेस पार्क बनाने के लिए ली गई थी लेकिन किसानों के विरोध के कारण इसे छोड़ दिया गया.

ARNATAKA GOVT DECLARES 1777 ACRES NEAR BENGALURU AIRPORT PERMANENT SPECIAL AGRICULTURE ZONE
सांकेतिक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 8:57 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 1,777 एकड़ भूमि को स्थायी विशेष कृषि क्षेत्र घोषित करने के फैसले से विवाद खड़ा हो गया है. किसान इस कदम को बदले की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं और भविष्य में अपनी जमीनों के कम बिक्री मूल्य से भी डरे हुए हैं.

सरकार ने 6 दिसंबर को एक ऑर्डर जारी करके चन्नारायपटना और देवनहल्ली तालुक के 13 गांवों में फैली इन जमीनों को परमानेंट एग्रीकल्चर जोन घोषित कर दिया और किसानों को इन जमीनों पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करने से रोक दिया. दिलचस्प बात यह है कि ये 1777 एकड़ जमीन पहले एक हाई-टेक डिफेंस और एयरोस्पेस पार्क बनाने के लिए ली गई थी, लेकिन बाद में किसानों के साढ़े तीन साल (1194 दिन) के विरोध के बाद इसे हटा दिया गया.

देवनहल्ली के किसान नेता कराहल्ली श्रीनिवास कहते हैं, 'हमारी जमीन को सिर्फ हमें परेशान करने के इरादे से परमानेंट एग्रीकल्चर जोन घोषित किया गया है, क्योंकि हमने सरकार को झुकाकर उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी जमीन वापस ले ली है. ऐसा लगता है कि सरकार इसे परमानेंट एग्रीकल्चर ज़ोन बनाने का बदला ले रही है.'

उन्होंने कहा कि किसान इस इलाके को एग्रीकल्चरल जोन घोषित करने के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सरकार की लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ है. श्रीनिवास ने पूछा, 'पक्के एग्रीकल्चर जोन का मतलब है कि हमें अपनी जमीन पर खेती के अलावा कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं है. अगर कोई किसान भविष्य में कोई इंडस्ट्री शुरू करना चाहे या इंडस्ट्री के मकसद से उसे बेचना चाहे, तो भी उसे इजाजत नहीं है. यह कैसा फैसला है? ऐसी पाबंदियां क्यों हैं.'

हालांकि, सरकार ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसने इन जमीनों को उनके हितों की रक्षा के अच्छे इरादे से एग्रीकल्चर जोन का हिस्सा घोषित किया है. अपनी जमीन वापस मांगते समय किसानों ने कहा था कि वे इसे खेती के कामों के लिए चाहते हैं. उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने इस इलाके को एग्रीकल्चर जोन घोषित कर दिया है. इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस सेल्वाकुमार ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज में कहा.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि परमानेंट जोन घोषित करने से किसानों की आजादी या अपनी जमीन बेचने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, कोई रोक नहीं है. किसान अपनी जमीन बेचने की आजादी का मज़ा लेते रहेंगे.' उन्होंने कहा कि इस घोषणा से किसानों को कई फायदे भी होंगे. रिलीज में कहा गया, 'सरकार स्पेशल एग्रीकल्चर ज़ोन घोषित करके खेती में इन्वेस्टमेंट लाने की उम्मीद कर रही है. इसके अलावा, किसान ज़्यादा पैदावार वाले बीजों की किस्मों और मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से लेकर बेहतर मिट्टी और पानी के मैनेजमेंट, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, ई-ट्रेडिंग वगैरह का भी फ़ायदा उठा सकते हैं.'

श्रीनिवास ने कहा, 'ये चीजें कागज पर तो अच्छी लगती हैं. सरकार को ऐसा जोन कहीं और बनाना चाहिए न कि जहाँ हमारी जमीन है. हमें उनका कोई सपोर्ट नहीं चाहिए. उन्हें हमें बिना किसी रोक-टोक के शांति से रहने देना चाहिए.' सेवलकुमार के इस दावे पर कि किसानों को अपनी जमीन बेचने की आजादी होगी. श्रीनिवास ने कहा, 'हमें बेचने की आज़ादी होगी. लेकिन हमारी जमीन खरीदने के लिए कौन आगे आएगा, जब इस पाबंदी के साथ कि जमीन का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए किया जाएगा, उन्होंने पूछा.

उन्होंने कहा कि किसान वकीलों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से सलाह ले रहे हैं, जिनमें एक्टर प्रकाश राज भी शामिल हैं, जिन्होंने उनके पहले के विरोध का समर्थन किया था. उन्होंने आगे कहा, 'इन लोगों से सलाह लेने के बाद हम अपना आगे का कदम तय करेंगे.

ये भी पढ़ें- बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस के ज्ञानभारती में पेड़ों की कटाई पर रोक, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

TAGGED:

SPECIAL AGRICULTURE ZONE
1777 ACRES NEAR BENGALURU AIRPORT
परमानेंट एग्रीकल्चर जोन
बेंगलुरु हवाई अड्डा जमीन
KARNATAKA GOVT LAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.