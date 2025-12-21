कर्नाटक सरकार की घोषणा : ओलंपिक में गोल्ड लाने पर मिलेंगे 6 करोड़ रुपये, नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि ओलंपिक में पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए कैश प्राइज दिए जाने से खेलों को बढ़ावा मिलेगा.
Published : December 21, 2025 at 4:58 PM IST
बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार ने ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए 6 करोड़ रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कर्नाटक के एथलीट ओलंपिक में मेडल लाएंगे.
बेंगलुरु में विधान सभा के ग्लास हाउस में कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित कर्नाटक ओलंपिक 2025 अवॉर्ड सेरेमनी में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों के विकास में योगदान देने वाले खिलाड़ियों और अधिकारियों को अवॉर्ड दिए.
अवॉर्ड विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि 1958 में बनी इस एसोसिएशन ने कई दशकों से खेलों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है. एसोसिएशन के सफर का जिक्र करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि विधान परिषद सदस्य गोविंदराज के अध्यक्ष बनने के बाद यह और सक्रिय हो गया.
उन्होंने कहा, “अपने कार्यकाल के दौरान, मैंने कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन के भवन का शिलान्यास किया और बाद में उसका उद्घाटन किया. आंध्र प्रदेश और केरल की तरह, कर्नाटक में भी एक ओलंपिक एसोसिएशन है जो अपनी बिल्डिंग से काम करता है,” उन्होंने कहा और कहा कि एसोसिएशन सभी खेलों के एथलीटों को सपोर्ट करता है.
सरकार खेल और ओलंपिक में सफलता के लिए प्रयास कर रही है. स्पोर्ट्स पर सरकार के फोकस को दोहराते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि नकद पुरस्कार पॉलिसी का मकसद एथलीटों को ऊंचे लक्ष्य के लिए प्रेरित करना है.
उन्होंने कहा, “हमने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 6 करोड़ रुपये, सिल्वर मेडलिस्ट के लिए 4 करोड़ रुपये और ब्रॉन्ज़ मेडल विनर्स के लिए 3 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. यह हमारे एथलीट्स को इंटरनेशनल लेवल पर आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने के लिए बढ़ावा देने के लिए है.”
उन्होंने विश्वास जताया कि अनुशासन और लगन से कर्नाटक के एथलीट ओलंपिक में सफलता हासिल कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर कड़ी मेहनत और एक स्पष्ट लक्ष्य हो, तो हमारे एथलीट मेडल जीत सकते हैं. खेल भावना जरूरी है, और लक्ष्य का पीछा करना जीवन का एक तरीका बन जाना चाहिए.”
जनवरी 2026 से सरकारी नौकरियों में खेल कोटा
मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत खिलाड़ियों के लिए नौकरी के मौकों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि एथलीटों को उनके खेल करियर के अलावा भी मदद करने के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण दिया गया है. उन्होंने कहा, "पुलिस और वन विभाग में तीन प्रतिशत और अन्य विभागों में खिलाड़ियों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा."
सिद्धारमैया ने घोषणा की कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्ती के लिए सरकारी आदेश जनवरी 2026 में जारी किया जाएगा. युवाओं से स्पोर्ट्स को गंभीरता से लेने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में भाग लेने से न केवल करियर बनता है बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी बढ़ता है.
इस इवेंट में राज्य की लगातार कोशिशों को दिखाया गया, जिससे खेल प्रतिभाओं को पहचाना जा सके और एथलीटों को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जा सके.
