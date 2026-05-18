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कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत पहुंचे देवघर, परिवार संग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा

देवघर: जिले के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सोमवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत परिवार के साथ पहुंचे. उनके आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. राज्यपाल के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे. पूजा-अर्चना के दौरान आम श्रद्धालुओं को कुछ देर के लिए मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया था.

राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मंदिर परिसर में विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की. सबसे पहले तीर्थ पुरोहितों ने उनका संकल्प कराया. इसके बाद वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ गर्भगृह पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ की पूजा की. पूजा के बाद राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अपने परिवार के साथ देश और राज्य के लोगों के लिए सुख, शांति और बेहतर भविष्य की कामना की है. इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी उनके साथ मौजूद रहे.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

देश के गणमान्य लोग पहुंचत रहते हैं बाबा मंदिर