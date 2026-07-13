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KPSC के चेयरमैन को राज्यपाल ने किया सस्पेंड, सरकारी नौकरी में बेटियों की अवैध भर्ती का आरोप

कर्नाटक के राज्यपाल ने केपीएससी अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार को उनकी दो बेटियों के कथित अवैध चयन के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया है.

Karnataka Public Service Commission
कर्नाटक लोक सेवा आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 2:21 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को केपीएससी चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस साहूकार को निलंबित कर दिया. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों को इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के तौर पर गैर-कानूनी तरीके से चुनने में मदद की.

गहलोत ने राष्ट्रपति से यह भी सिफारिश की कि मामले की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत मामले को सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए. राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया कि कमीशन के सबसे वरिष्ठ सदस्य अगले आदेश तक कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (KPSC) के चेयरमैन का काम संभालें, और कहा कि निष्पक्ष और बिना भेदभाव के जांच पक्का करने के लिए निलंबन जरूरी था.

कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन की ईमानदारी और भरोसे को बचाने और जांच में निष्पक्षता, पारदर्शिता और बिना भेदभाव के जांच सुनिश्चित करने के लिए, राज्यपाल ने केपीएससी चेयरमैन को अगले आदेश तक अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है.

कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस. साहूकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लोकभवन में शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी दो बेटियों को इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के पदों पर गलत और गैर-कानूनी तरीके से चयन होने में मदद की.

बयान में कहा गया कि यह पाया गया कि चेयरमैन ने प्रक्रिया से नाम वापस ले लिया था और जब उनके सीधे आश्रितों ने केपीएससी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, तो उन्होंने हितों के टकराव की औपचारिक घोषणा नहीं की थी. चेयरमैन की एक बेटी ने अपनी सालाना पारिवारिक आय 40,000 रुपये घोषित की थी और आय और जाति प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया था.

यह बताया गया कि यह सबूत बताता है कि चेयरमैन की बेटी ने जानबूझकर सच छिपाकर और कम आय की गलत जानकारी देकर ओबीसी रिज़र्वेशन और क्रीमी लेयर छूट का फायदा उठाया था, जबकि उसे पता था कि उसके पिता आयोग के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे और उनकी आय तय लिमिट से ज्यादा थी.

इसके अलावा, नियमों के अनुसार, कर्नाटक में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के बच्चे बैकवर्ड क्लास कोटे के तहत रिजर्वेशन के लिए पात्र नहीं हैं.

इस रोक के बावजूद, चेयरमैन और उनकी बेटी ने गलत फायदा उठाने के लिए जरूरी जानकारी छिपाई है. राज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि यह काम आयोग के प्रमुख की प्रशासनिक निगरानी या जानबूझकर किए गए भेदभाव के बिना नहीं हो सकता.

यह पाया गया है कि चेयरमैन द्वारा जमा किए गए आय और संपत्ति की डिटेल्स और कागजात में कमियां आयोग के चेयरमैन की ओर इशारा करती हैं. इसलिए, राज्यपाल ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार के खिलाफ आरोपों की आवश्यक जांच के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत राष्ट्रपति को एक संदर्भ की सिफारिश की है.

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