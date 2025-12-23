10वीं बोर्ड परीक्षा के छात्रों को हर विषय में मिले कम से कम 40 प्रतिशत अंक, कर्नाटक सरकार ने शुरू की खास तैयारी

ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है. यह योजना कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के लिए है. इसका मुख्य उद्देश्य 10वीं (SSLC) परीक्षा के रिजल्ट में सुधार करना है. सरकार चाहती है कि हर छात्र को प्रत्येक विषय में कम से कम 40 अंक मिले. इसके लिए हाई स्कूल के शिक्षक विशेष कक्षाएं लेंगे. इन शिक्षकों को हर महीने 1,000 रुपये का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा.

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सोमवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. ये विशेष कक्षाएं नियमित शिक्षकों द्वारा ही ली जाएंगी, लेकिन चूंकि ये कक्षाएं स्कूल के घंटों के बाद आयोजित होंगी, इसलिए सरकार उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए यह भत्ता दे रही है. इन विशेष कक्षाओं में छात्रों के लेखन कौशल को सुधारने और विषयों के रिवीजन पर विशेष जोर दिया जाएगा.

ये विशेष कक्षाएं जनवरी 2026 से शुरू होकर तीन महीने तक चलेंगी. स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इन विशेष कक्षाओं के माध्यम से सरकार का लक्ष्य कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के सात जिलों में 80% से अधिक उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त करना है. इस कदम से लगभग 7,200 शिक्षकों को लाभ होगा."

पिछले वर्ष एसएसएलसी परीक्षाओं में इन जिलों-कलबुर्गी, बीदर, यादगीर, रायचूर, बल्लारी, विजयनगरा और कोप्पल का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था. इनका कुल उत्तीर्ण प्रतिशत केवल 52.42% था. आंकड़ों के अनुसार, कलबुर्गी जिले में 41.35%, बल्लारी में 50.91%, बीदर में 52.3%, कोप्पल में 56.57%, रायचूर में 50.76%, विजयनगरा में 66.78% और यादगीर में 50.6% परिणाम रहा था.

शिक्षकों को मिलने वाले प्रोत्साहन भत्ते के अलावा, सरकार दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के परिवहन (आने-जाने) का खर्च भी वहन करेगी ताकि वे विशेष कक्षाओं में शामिल हो सकें. इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक स्कूल को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जो छात्रों की मदद के लिए इस्तेमाल होंगे.

