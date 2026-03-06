ETV Bharat / bharat

ऑस्ट्रेलिया की राह पर कर्नाटक: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध

बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए चल रही बहस, अब भारत में भी कानून की शक्ल ले सकती है.

Karnataka Government Ban Social Media
प्रतीकात्मक फोटो (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
बेंगलुरु: ऑस्ट्रेलिया द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगाने के कड़े फैसले के बाद, अब कर्नाटक ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगी. उन्होंने यह घोषणा कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश करते समय की.

कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियंक खरगे ने 30 जनवरी को विधानसभा में कहा था कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गंभीर कदम उठाने पर विचार कर रही है, क्योंकि युवाओं में सोशल मीडिया का चलन लगातार बढ़ रहा है.

प्रियंक खरगे ने कहा, "यह एक गंभीर मुद्दा है. फिनलैंड ने इस पर कार्रवाई की है, ब्रिटेन भी ऐसे ही कदम उठाने पर विचार कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले ही एक निश्चित उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है. हमने भी विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि बच्चों को सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रभाव से बचाया जा सके."

भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ने सरकार से आग्रह किया था कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और इसके बढ़ते चलन को रोकने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जाए. उन्होंने कहा था कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे एक तय उम्र से कम के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोका जा सके. वरना, हमारी शिक्षा और पारिवारिक व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.

सुरेश कुमार ने कहा था, "सोशल मीडिया एक समस्या बन गया है. ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से बचाने के लिए एक बहुत कड़ा फैसला लिया है. यहां तक कि लोकसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में भी बच्चों के सोशल मीडिया पर जल्दी आने को लेकर चिंता जताई गई है. कम उम्र में इसके इस्तेमाल से बच्चे अश्लील सामग्री के संपर्क में आ रहे हैं. यह बहुत गंभीर मामला है."

KARNATAKA BUDGET
SIDDARAMAIAH SOCIAL MEDIA BAN
कर्नाटक सोशल मीडिया बैन
सिद्धारमैया सोशल मीडिया बैन
KARNATAKA SOCIAL MEDIA BAN FOR KIDS

