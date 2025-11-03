ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर परियोजना: कर्नाटक सरकार 'जमीन के बदले जमीन' के तहत घटाएगी मुआवजा

एक के बाद एक आने वाली राज्य सरकारों ने इस सड़क को पूरी तरह से निजी धन से बनाने की पूरी कोशिश की, प्रोत्साहन के तौर पर 50 वर्षों के लिए टोल वसूली का अधिकार देने की पेशकश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. जिन निजी बिल्डरों से राज्य सरकार ने परामर्श किया, उन्होंने कथित तौर पर निजी बिल्डरों से कहा कि वे जमीन अधिग्रहण का खर्च खुद उठाएं और वे केवल सड़क निर्माण पर ही निवेश करें.

इसका मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण की भारी लागत थी, जो पहले के अनुमानों के अनुसार 20,000 करोड़ रुपये तक थी. कंपनियों को सड़क निर्माण पर 7,000 करोड़ रुपये और खर्च करने पड़े.

जमीन के बदले जमीन का मुआवजा क्यों? सरकार द्वारा जमीन के बदले ज़मीन देने का विकल्प इसलिए चुना गया, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में तीन बार वैश्विक निविदाएं जारी होने के बावजूद कोई भी निजी कंपनी इस परियोजना के लिए बोली लगाने के लिए आगे नहीं आई.

संशोधित विनिर्देशों के अनुसार, परियोजना में अब 8 लेन का मुख्य कैरिजवे, दोनों तरफ चार लेन की सर्विस रोड (प्रत्येक दो लेन की) होंगी, और बीच में एक मेट्रो रेल परियोजना का प्रावधान होगा.

सरकार ने 2007 में ही बीबीसी के निर्माण के लिए 2,410 एकड़ ज़मीन अधिसूचित कर दी थी, जब एच.डी. कुमारस्वामी भाजपा-जेडीएस गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे. किसानों को व्यावसायिक जमीन उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने सड़क की चौड़ाई पहले के 100 मीटर से घटाकर 65 मीटर कर दी है. इससे परियोजना के लिए जमीन की जरूरत लगभग 20% कम हो गई है.

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष प्रयोजन वाहन बीबीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एल के अतीक ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें उम्मीद है कि कम से कम 50% किसान नकद के बजाय विकसित भूमि मुआवजे का विकल्प चुनेंगे. अगर ऐसा होता है, तो परियोजना लागत में काफी कमी आएगी... लगभग 7,000 करोड़ रुपये तक, जो सरकार के लिए एक बड़ी राहत होगी."

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मार्गदर्शन मूल्य का दो और तीन गुना, बीबीसी के साथ 35% वाणिज्यिक भूमि, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा विकसित लेआउट में 40% आवासीय भूखंड और हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) या फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) जारी करना. भूमि खोने वाले इनमें से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं, जबकि 20 गुंटा से कम भूमि खोने वाले केवल नकद मुआवजे के पात्र होंगे.

16 अक्टूबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उन भूमि मालिकों के लिए पांच मुआवजे के विकल्प देने का फैसला किया गया. इनकी जमीन बीबीसी के लिए अधिसूचित की गई है, जिसे पहले परिधीय रिंग रोड परियोजना कहा जाता था. इन विकल्पों में शामिल हैं.

बेंगलुरु: राज्य सरकार 2007 से लंबित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जमीन खोने वालों को जमीन के बदले जमीन मुआवजा योजना के जरिए बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर (बीबीसी) परियोजना की लागत में 7,000 करोड़ रुपये की भारी कटौती की उम्मीद कर रही है.

इससे वर्तमान सरकार के पास हुडको से ऋण लेकर बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) से सड़क निर्माण करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. 27,000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने में असमर्थ, राज्य सरकार अब परियोजना की लागत कम करने के लिए ज़मीन मालिकों से ज़मीन के बदले ज़मीन योजना अपनाने के लिए ज़ोरदार प्रयास कर रही है.

जमीन मालिक मुआवज़े के विकल्पों को स्वीकार करने से हिचकिचा रहे हैं. किसान इन मुआवजे के विकल्पों से खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मौजूदा बाजार दरों से मेल नहीं खाते. वे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

"इन प्रस्तावों को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है. हम 2013 के अधिनियम में निर्धारित राशि से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे." पीआरआर रायथा हागु निवेशदरारा संघ के अध्यक्ष मवल्लीपुरा श्रीनिवास कहते हैं. यह उन लोगों का एक समूह है जिनकी जमीन बीबीसी परियोजना के लिए अधिसूचित की गई है. श्रीनिवास इस परियोजना के लिए 1 एकड़ 8 गुंटा जमीन खो रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि बीबीसी के लिए अधिसूचित जमीनों का वर्तमान बाजार मूल्य निर्धारित मूल्य से पाँच से छह गुना ज़्यादा है. इसके अलावा, सरकार ने मुआवज़े में बचत करने के गुप्त उद्देश्य से 2016 से प्रस्तावित बीबीसी के साथ लगती ज़मीनों के निर्धारित मूल्य में संशोधन नहीं किया है.

के बी रमेश, एक अन्य किसान जिनकी दो एकड़ ज़मीन अधिसूचित की गई है, ने कहा, "हाल ही में एक प्रमुख बिल्डर ने वेंकटला गाँव में 50 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन खरीदी है, जबकि बीडीए उसी गाँव में अधिसूचित जमीन के लिए 30 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की पेशकश कर रहा है. हम इतनी बड़ी रकम गँवाने का जोखिम नहीं उठा सकते."

जहाँ तक जमीन से जमीन के विकल्प की बात है, श्रीनिवास ने राज्य सरकार पर इस परियोजना को रियल एस्टेट व्यवसाय में बदलने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "अब जब उन्होंने बीबीसी की चौड़ाई घटाकर 65 मीटर कर दी है, तो वे मुआवजे के तौर पर उसका एक छोटा सा हिस्सा वापस करके लगभग 600 एकड़ बची हुई जमीन का व्यावसायिक दोहन करना चाहते हैं. यह कितना उचित है? मुआवजे के तौर पर उतनी ही जमीन वापस देना कानूनन गलत है. सरकार को 65 मीटर के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण करने दीजिए. 2013 के एलएआरआर अधिनियम के अनुसार उसका मुआवजा दीजिए और बाकी जमीन किसानों को लौटा दीजिए. हम उस जमीन के साथ जो चाहें करेंगे."

अतीक ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि सरकार इस परियोजना से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और कहा कि व्यावसायिक रूप से विकसित पूरी ज़मीन ज़मीन मालिकों को मुआवजे के तौर पर वापस कर दी जाएगी. उन्होंने कहा, "बीडीए एक एकड़ भी जमीन अपने पास नहीं रखेगा पार्कों और नागरिक सुविधाओं के लिए कुछ जगह काटने के बाद, बाकी पूरी जमीन मुआवजे के लिए आरक्षित कर दी जाएगी."

उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि सभी किसान सरकार द्वारा दिए गए मुआवज़े के विकल्पों को स्वीकार करेंगे, जबकि उन्होंने श्रीनिवास के इस दावे को खारिज कर दिया कि सभी किसान इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "20-30% किसान पहले ही बीडीए को अपनी ज़मीन देने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं."