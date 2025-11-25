ETV Bharat / bharat

प्राइवेट एजेंसियों से सरकारी स्टाफ आउटसोर्स करने का सिस्टम खत्म करना चाहती है कर्नाटक सरकार

बेंगलुरु: एक बड़े बदलाव के रूप में कर्नाटक सरकार 2028 तक प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों और थर्ड पार्टी बिचौलियों के जरिए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने के सिस्टम को खत्म करने पर विचार कर रही है. इस बारे में सरकार 8 दिसंबर को बेलगावी में शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के आने वाले विंटर सेशन में एक बिल - द कर्नाटक प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट आउटसोर्सिंग इन गवर्नमेंट एंटिटीज बिल - पेश करने की तैयारी कर रही है. यह फैसला प्राइवेट एजेंसियों द्वारा आउटसोर्स स्टाफ के शोषण की शिकायतों की बाढ़ के जवाब में लिया गया है. इसमें सैलरी, पीएफ (प्रोविडेंट फंड), ईएसआई और दूसरे फायदों का पेमेंट कम और देर से किया जाता है. सरकारी डिपार्टमेंट में खाली पोस्ट भरने की बढ़ती मांग ने भी इस फैसले में मदद की है. लेबर डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'आउटसोर्स स्टाफ रखने का सिस्टम खत्म करने का फैसला दो मकसद से लिया गया. सरकार में मौजूदा खाली पद भरना और आउटसोर्स स्टाफ रखने के लिए प्राइवेट एजेंसियों को काम पर रखने में होने वाली परेशानी और भ्रष्टाचार को खत्म करना शामिल है.' 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार 43 सरकारी विभागों में स्वीकृत 7,69,982 पदों में से 2,58,709 पद खाली हैं. इन खाली पदों के लिए सभी विभागों ने मिलकर 3 लाख से ज्यादा आउटसोर्स स्टाफ रखे हैं. प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ सभी मौजूदा अरेंजमेंट और एग्रीमेंट 31 मार्च, 2028 की कट-ऑफ डेट तक धीरे-धीरे पूरे कर लिए जाएंगे. तब तक, सरकार ने आउटसोर्स वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए पूरे राज्य में 'बीदर मॉडल' अपनाने का फैसला किया है. बीदर मॉडल क्या है?