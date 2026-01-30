ETV Bharat / bharat

कर्नाटक सरकार बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने कर रही विचार

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सरकार ने इस बारे में विचार-विमर्श शुरू कर दिया है.

सोशल मीडिया (प्रतीकात्मक फोटो-AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026 at 6:56 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल पक्का करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है.

कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि युवाओं के सोशल मीडिया पर बढ़ते एक्सपोजर को देखते हुए सरकार एआई और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल पक्का करने के लिए कुछ कदम उठाने पर गंभीरता से सोच रही है.

"यह एक गंभीर मुद्दा है. फिनलैंड ने कार्रवाई की है. यूनाइटेड किंगडम भी इसी तरह की कार्रवाई पर विचार कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही कुछ उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है."

उन्होंने कहा, "हमने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श भी शुरू कर दिया है ताकि यह देखा जा सके कि सोशल मीडिया पर ओवरएक्सपोजर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है."

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग , मेटा के साथ मिलकर स्कूली बच्चों और टीचरों के लिए एक डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम की प्लानिंग कर रहा है. उन्होंने कहा, "लगभग तीन लाख स्टूडेंट्स और एक लाख टीचरों को डिजिटल डिटॉक्स से गुज़रना होगा."

उनका यह स्पष्टीकरण तब आया जब सीनियर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ने सरकार से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और ज़्यादा इस्तेमाल की समस्या को हल करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने पर गंभीरता से विचार करने की अपील की.

सुरेश कुमार ने कहा, "सोशल मीडिया एक खतरा बन गया है. ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के संपर्क में आने से बचाने के लिए एक बहुत गंभीर फैसला लिया है. असल में, लोकसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में भी सोशल मीडिया पर समय से पहले आने पर चिंता जताई गई है. समय से पहले पोर्न देखने की वजह से बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं. यह बहुत गंभीर मामला है. इसे पूरी तरह से कंट्रोल करना शायद मुमकिन न हो. लेकिन सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि एक तय उम्र से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोका जा सके. नहीं तो, हमारी शिक्षा और परिवार के सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा."

