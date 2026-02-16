ETV Bharat / bharat

कर्नाटक सरकार के खजाने पर संकट! केवल शराब से बढ़ी कमाई, बाकी विभाग लक्ष्य से पीछे

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार को कई कारणों से मौजूदा वित्तीय वर्ष में अपने निजी स्रोतों से लगभग 15,000 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है. वित्त विभाग के 10 फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2.09 लाख करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले अब तक 1.54 लाख करोड़ का राजस्व (टैक्स) जुटाया है.

अब वित्तीय वर्ष खत्म होने में केवल डेढ़ महीना बचा है और सरकार के सामने 53,000 करोड़ इकट्ठा करने की बड़ी चुनौती है, जिसे वित्त विभाग के अधिकारी लगभग नामुमकिन मान रहे हैं. वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "यह एक कठिन काम है, लेकिन हम बजट के लक्ष्यों को पार नहीं तो कम से कम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं."

आबकारी (शराब) से होने वाली कमाई को छोड़कर, राजस्व जुटाने वाले बाकी तीनों विभाग- कमर्शियल टैक्स (वाणिज्यिक कर), परिवहन (ट्रांसपोर्ट) और स्टैम्प एवं पंजीकरण, अपने लक्ष्यों से करीब 10% पीछे रहने वाले हैं.

जनवरी के अंत तक, आबकारी विभाग का राजस्व 33,371 करोड़ रहा, जबकि लक्ष्य 40,000 करोड़ का था. शराब की बिक्री से हर महीने औसतन 3,000 करोड़ से अधिक की कमाई को देखते हुए, सरकार को उम्मीद है कि वह इस लक्ष्य को लगभग 500 करोड़ से पार कर लेगी.

वहीं, कमर्शियल टैक्स से 90,229 करोड़ (लक्ष्य 1.2 लाख करोड़) और स्टैम्प एवं पंजीकरण से 20,500 करोड़ (लक्ष्य 28,000 करोड़) का राजस्व प्राप्त हुआ है. परिवहन विभाग ने 15,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 10,594 करोड़ जुटाए हैं.

अन्य कारकों के अलावा, कमर्शियल टैक्स (वाणिज्यिक कर) में कमी का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा साल के बीच में किया गया GST युक्तिकरण (rationalization) बताया जा रहा है. इसके तहत 5% से 28% के बीच वाली चार-स्तरीय स्लैब प्रणाली को बदलकर 5% और 18% की दो-स्तरीय संरचना में बदल दिया गया. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कई मौकों पर कहा, "राज्य सरकार को अकेले इसी वजह से लगभग 9,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है."