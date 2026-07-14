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राम मंदिर दान चोरी के मद्देनजर कर्नाटक ने मंदिर चढ़ावा की सुरक्षा के लिए SOP जारी किया

बेंगलुरु: अयोध्या राम मंदिर में हाल ही में हुई घटना समेत मंदिर के दानपात्रों से चोरी की खबरों के बाद, कर्नाटक सरकार ने मुजराई डिपार्टमेंट के तहत आने वाले मंदिरों में हुंडी कलेक्शन और दान की सुरक्षा और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए एक पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है.

धार्मिक बंदोबस्ती विभाग ने कहा कि यह फैसला देश भर से मिली रिपोर्टों के बाद लिया गया है, जिसमें मंदिर की हुंडियों से चोरी, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंदिरों में दान की गिनती और हिसाब-किताब के दौरान गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं. विभाग ने सभी डिप्टी कमिश्नर, सब-डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, मुजराई तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, खानदानी ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरे संबंधित अधिकारियों को मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने के उपाय सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.

नई गाइडलाइंस के तहत मंदिरों को भक्तों को दिखने वाली खास जगहों पर डोनेशन बॉक्स लगाने होंगे और पूरी सिक्योरिटी पक्की करनी होगी. हुंडियों को चारों तरफ से कवर करने वाले सीसीटीवी वेब कैमरे जरूरी कर दिए गए हैं, जिनकी फुटेज सर्वर पर स्टोर की जाएगी. फीड्स को डिस्ट्रिक्ट-लेवल मुजराई ऑफिस में मॉनिटर किया जाएगा, जबकि पूरे राज्य में सर्विलांस के लिए डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर में एक सेंट्रल सर्वर भी बनाया जाएगा.

सरकार ने मंदिरों को छेड़छाड़ रोकने के लिए पुराने सीसीटीवी सिस्टम को वेब कैमरे से बदलने का निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि चोरी के कुछ मामलों में कपूर जलाने से निकले धुएं और कार्बन जमा होने से सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे या बेअसर हो गए थे. लाइव सीसीटीवी फीड्स को डेडिकेटेड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के जरिए डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और लोकल पुलिस स्टेशनों के ऑफिस के साथ भी इंटीग्रेट किया जाना चाहिए.

कैशलेस डोनेशन को बढ़ावा देने और भीड़ वाले त्योहारों के दौरान जेबकतरी जैसी घटनाओं को कम करने के लिए, मंदिरों को क्यूआर कोड, यूपीआई, भीम और दूसरी सुरक्षित डिजिटल पेमेंट सुविधाएं लगाने का निर्देश दिया गया है. क्यूआर कोड सिर्फ हुंडियों के पास ही लगाए जाने चाहिए और आईएफएससी कोड सहित पूरी बैंक डिटेल्स दिखानी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी, सही ऑडिट ट्रेल्स और बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पक्का करने के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मंदिर के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटीग्रेट किया जाना चाहिए.

कुछ मंदिरों में नकली या बिना इजाजत वाले कोड लगाए जाने की रिपोर्ट मिलने के बाद डिपार्टमेंट ने क्यूआर कोड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है. मंदिर अधिकारियों को समय-समय पर ऑफिशियल क्यूआर कोड की जांच करने और उन्हें खराब होने या बदलने से बचाने का निर्देश दिया गया है.

एसओपी में हुंडी काउंटिंग के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. रेवेन्यू अधिकारियों को हर काउंटिंग प्रोसेस में जरूरी तौर पर हिस्सा लेना होगा, और काउंटिंग का शेड्यूल पहले से तय होना चाहिए. जिन मंदिरों को ज़्यादा डोनेशन मिलता है, उन्हें हर हफ़्ते एक बार हुंडी काउंटिंग करनी होगी, जबकि दूसरे मंदिरों को हर 15 दिन में एक बार ऐसा करना होगा.

काउंटिंग प्रोसेस संबंधित तहसीलदार की सीधी देखरेख में होनी चाहिए. डोनेशन से मिले सोने, चांदी और दूसरी कीमती चीज़ों की वैल्यू उसी दिन लगाई जानी चाहिए और सही देखरेख में ज़िले या सब-ट्रेजरी में जमा कर दी जानी चाहिए. सरकार ने गिनती के प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों और स्टाफ की पहचान वेरिफ़ाई करने के लिए फ़ेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी जरूरी कर दिया है. गिनती की जगह में आने वाले हर व्यक्ति को अंदर जाने से पहले अपने पास मौजूद कैश बताना होगा.