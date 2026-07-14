राम मंदिर दान चोरी के मद्देनजर कर्नाटक ने मंदिर चढ़ावा की सुरक्षा के लिए SOP जारी किया
नई गाइडलाइंस के तहत मंदिरों को भक्तों को दिखने वाली खास जगहों पर डोनेशन बॉक्स लगाने होंगे और पूरी सिक्योरिटी पक्की करनी होगी.
Published : July 14, 2026 at 9:24 AM IST
बेंगलुरु: अयोध्या राम मंदिर में हाल ही में हुई घटना समेत मंदिर के दानपात्रों से चोरी की खबरों के बाद, कर्नाटक सरकार ने मुजराई डिपार्टमेंट के तहत आने वाले मंदिरों में हुंडी कलेक्शन और दान की सुरक्षा और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए एक पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है.
धार्मिक बंदोबस्ती विभाग ने कहा कि यह फैसला देश भर से मिली रिपोर्टों के बाद लिया गया है, जिसमें मंदिर की हुंडियों से चोरी, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंदिरों में दान की गिनती और हिसाब-किताब के दौरान गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं. विभाग ने सभी डिप्टी कमिश्नर, सब-डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, मुजराई तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, खानदानी ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरे संबंधित अधिकारियों को मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने के उपाय सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.
नई गाइडलाइंस के तहत मंदिरों को भक्तों को दिखने वाली खास जगहों पर डोनेशन बॉक्स लगाने होंगे और पूरी सिक्योरिटी पक्की करनी होगी. हुंडियों को चारों तरफ से कवर करने वाले सीसीटीवी वेब कैमरे जरूरी कर दिए गए हैं, जिनकी फुटेज सर्वर पर स्टोर की जाएगी. फीड्स को डिस्ट्रिक्ट-लेवल मुजराई ऑफिस में मॉनिटर किया जाएगा, जबकि पूरे राज्य में सर्विलांस के लिए डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर में एक सेंट्रल सर्वर भी बनाया जाएगा.
सरकार ने मंदिरों को छेड़छाड़ रोकने के लिए पुराने सीसीटीवी सिस्टम को वेब कैमरे से बदलने का निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि चोरी के कुछ मामलों में कपूर जलाने से निकले धुएं और कार्बन जमा होने से सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे या बेअसर हो गए थे. लाइव सीसीटीवी फीड्स को डेडिकेटेड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के जरिए डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और लोकल पुलिस स्टेशनों के ऑफिस के साथ भी इंटीग्रेट किया जाना चाहिए.
कैशलेस डोनेशन को बढ़ावा देने और भीड़ वाले त्योहारों के दौरान जेबकतरी जैसी घटनाओं को कम करने के लिए, मंदिरों को क्यूआर कोड, यूपीआई, भीम और दूसरी सुरक्षित डिजिटल पेमेंट सुविधाएं लगाने का निर्देश दिया गया है. क्यूआर कोड सिर्फ हुंडियों के पास ही लगाए जाने चाहिए और आईएफएससी कोड सहित पूरी बैंक डिटेल्स दिखानी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी, सही ऑडिट ट्रेल्स और बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पक्का करने के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मंदिर के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटीग्रेट किया जाना चाहिए.
कुछ मंदिरों में नकली या बिना इजाजत वाले कोड लगाए जाने की रिपोर्ट मिलने के बाद डिपार्टमेंट ने क्यूआर कोड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है. मंदिर अधिकारियों को समय-समय पर ऑफिशियल क्यूआर कोड की जांच करने और उन्हें खराब होने या बदलने से बचाने का निर्देश दिया गया है.
एसओपी में हुंडी काउंटिंग के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. रेवेन्यू अधिकारियों को हर काउंटिंग प्रोसेस में जरूरी तौर पर हिस्सा लेना होगा, और काउंटिंग का शेड्यूल पहले से तय होना चाहिए. जिन मंदिरों को ज़्यादा डोनेशन मिलता है, उन्हें हर हफ़्ते एक बार हुंडी काउंटिंग करनी होगी, जबकि दूसरे मंदिरों को हर 15 दिन में एक बार ऐसा करना होगा.
काउंटिंग प्रोसेस संबंधित तहसीलदार की सीधी देखरेख में होनी चाहिए. डोनेशन से मिले सोने, चांदी और दूसरी कीमती चीज़ों की वैल्यू उसी दिन लगाई जानी चाहिए और सही देखरेख में ज़िले या सब-ट्रेजरी में जमा कर दी जानी चाहिए. सरकार ने गिनती के प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों और स्टाफ की पहचान वेरिफ़ाई करने के लिए फ़ेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी जरूरी कर दिया है. गिनती की जगह में आने वाले हर व्यक्ति को अंदर जाने से पहले अपने पास मौजूद कैश बताना होगा.
हुंडी गिनने का पूरा प्रोसेस, डोनेशन बॉक्स खोलने से शुरू होकर बैंक को कैश देने तक, तारीख और समय की मुहर के साथ वीडियो पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. हुंडी का आना-जाना, कैश निकालना, गिनती करने वाले लोगों को पैसे बांटना और गिने हुए कैश की वापसी, इन सभी को लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाना चाहिए.
गाइडलाइंस में हुंडी गिनने के लिए प्राइवेट लोगों या वॉलंटियर्स के इस्तेमाल पर रोक है. सिर्फ होम गार्ड्स, बैंक या सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों को ही गिनती के प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाजत होगी. अगर हुंडी गिनने के दौरान या मंदिर के डोनेशन बॉक्स से चोरी या गड़बड़ी होती है, तो मंदिर के अधिकारी और तालुक लेवल के अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे.
एसओपी में यह भी कहा गया है कि सीसीटीवी सिस्टम वाले सभी मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को जहाँ तक टेक्निकली मुमकिन हो, लोकल पुलिस स्टेशनों या पुलिस कंट्रोल रूम के साथ लाइव फ़ीड शेयर करनी होगी. इसका मकसद इमरजेंसी, आग लगने की घटनाओं, कानून-व्यवस्था की स्थिति या दूसरे सुरक्षा खतरों के दौरान रियल-टाइम मॉनिटरिंग और तेजी से जवाब देना है.
लोकल स्टेशन हाउस ऑफिसर को समय-समय पर बड़े मंदिरों और दूसरे धार्मिक संस्थानों के लाइव सीसीटीवी फीड और पूरे सुरक्षा इंतज़ाम की जाँच करने का निर्देश दिया गया है. उन्हें मंदिर मैनेजमेंट, ज़िला अधिकारियों और धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि यह पक्का हो सके कि जहाँ भी ज़रूरी हो, सुधार के उपाय लागू किए जाएँ.
जिले लेवल पर डिप्टी कमिश्नर एक मॉनिटरिंग कमेटी को हेड करेंगे जिसमें सुपरिंटेंडेंट या पुलिस कमिश्नर, लोकल मुज़राई अधिकारी, चीफ फायर ऑफिसर या फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट का एक प्रतिनिधि, और ज़रूरत के हिसाब से दूसरे अधिकारी शामिल होंगे. कमेटी हर महीने कम से कम एक बार आग से सुरक्षा की तैयारी, सुरक्षा स्टैंडर्ड का पालन, सीसीटीवी की फ़ंक्शनैलिटी, पुलिस सिस्टम के साथ लाइव फ़ीड का इंटीग्रेशन और आपदा से निपटने के उपायों का रिव्यू करने के लिए मीटिंग करेगी.
गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि रेवेन्यू, पुलिस, रिलीजियस एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी के अधिकारियों को हर 15 दिन में कम से कम एक बार मंदिरों का जॉइंट इंस्पेक्शन करना होगा ताकि यह वेरिफाई किया जा सके कि सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट ठीक से काम कर रहे हैं और किसी भी कमी को तुरंत ठीक किया जा सके.
सभी बड़े कैटेगरी ए और कैटेगरी बी मंदिरों के लिए, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, ज़िला पंचायतों के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर और दूसरे संबंधित अधिकारियों को एसओपी का पूरी तरह से पालन पक्का करने के लिए हर तीन महीने में एक बार जॉइंट इंस्पेक्शन करना होगा.
डिप्टी कमिश्नरों को रिलीजियस एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए सरकार को मंथली कंप्लायंस और इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन, पहचानी गई कमियों, सुधार के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य के एक्शन प्लान की डिटेल्स होनी चाहिए. रिपोर्ट की कॉपी होम डिपार्टमेंट और डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी भेजी जाएंगी.