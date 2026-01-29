ETV Bharat / bharat

हर महीने के पहले शनिवार को खादी के कपड़े पहनेंगे सरकारी कर्मचारी, 21 अप्रैल से नियम होगा लागू

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया (फाइल फोटो) ( IANS )

बेंगलुरु: खादी को बढ़ावा देने और खादी उद्योग को सपोर्ट करने के उद्देश्य से, कर्नाटक सरकार ने अपने पांच लाख कर्मचारियों को हर महीने के पहले शनिवार को खादी से बने कपड़े पहनने का निर्देश दिया है. यह नया नियम सिविल सर्विस डे यानी की 21 अप्रैल से लागू होगा. यह नियम राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनमें अलग-अलग बोर्ड और कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी, अलग-अलग अथॉरिटी और मदद पाने वाले इंस्टिट्यूट में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं. इस बारे में फैसला गुरुवार को यहां मुख्य सचिव शालिनी रजनीश और कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशन (KSGEA) के पदाधिकारियों के बीच हुई बैठक में लिया गया. कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने कहा कि, खादी के कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से है. उन्होंने बताया कि, खादी का कपड़े पहनने के लिए सरकारी कर्मचारियों को इसलिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि, दिक्कतों का सामना कर रहे खादी उद्योग के बुनकरों को राहत मिले. इसलिए सरकार की अपील पर अमल किया जा रहा है. पहले, सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को हर शुक्रवार को खादी पहनने के लिए कहने पर विचार कर रही थी, लेकिन कर्मचारियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को देखते हुए इसे महीने में एक दिन तक सीमित करने का फैसला किया गया. KSGEA की प्रेस रिलीज के मुताबिक, पुरुष कर्मचारी खादी से बने पैंट, शर्ट और ओवरकोट पहन सकते हैं और महिला कर्मचारी साड़ी और चूड़ीदार पहन सकती हैं.