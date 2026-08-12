ETV Bharat / bharat

गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पर बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला

प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक साल तक पूरे राज्य में लागू रहेगा.

Karnataka government bans gutka, paan masala and other products containing tobacco and nicotine across state
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 5:53 PM IST

|

Updated : August 12, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू और निकोटीन वाले दूसरे प्रतिबंधित (बैन) उत्पाद को बनाने, स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने, बांटने और बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है.

यह सख्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियमों के तहत लोगों की सेहत के हित में की गई है. फूड सेफ्टी अधिकारियों के नेतृत्व में पूरे राज्य में खास जांच और छापेमारी शुरू की गई है और प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

इस बारे में 10 अगस्त को एक सरकारी अधिसूचना जारी किया गया था, और यह बैन अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक साल के लिए पूरे राज्य में लागू रहेगा. इस दौरान, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि, अगर किसी इलाके में बैन तंबाकू या निकोटीन उत्पाद की कोई उत्पादन, भंडारण या बिक्री होती मिले तो तुरंत संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को बताएं.

कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का खाद्य सुरक्षा प्रभाग, लोगों की हेल्थ के लिए तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद के खिलाफ पूरे राज्य में कड़े कदम उठा रहा है. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि फूड सेफ्टी अधिकारियों के नेतृत्व में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले दूसरे प्रतिबंधित उत्पाद के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री के खिलाफ विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं.

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 30(2)(a) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन्स ऑन सेल्स) रेगुलेशन, 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत मिली पावर का इस्तेमाल करते हुए, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2026 का एक सरकारी अधिसूचना जारी किया है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए कर्नाटक राज्य में तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद की बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई है. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक साल तक पूरे राज्य में लागू रहेगा.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें बैन तंबाकू निकोटीन उत्पादों का निर्माण, बिक्री या वितरण के बारे में पता चले, तो वे संबंधित अधिकारियों को बताएं और एक स्वस्थ और नशामुक्त कर्नाटक बनाने में अपना सहयोग दें, यह जानकारी कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त ने प्रेस रिलीज में दी.

ये भी पढ़ें: बजट से पहले बड़ा झटका! आज सुबह से बढ़ गए दाम... सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला की कीमतों में भारी इजाफा

Last Updated : August 12, 2026 at 6:03 PM IST

TAGGED:

KARNATAKA GOVERNMENT BAN GUTKA
KARNATAKA GOVT BAN PAAN MASALA
TOBACCO AND NICOTINE PRODUCTS
KARNATAKA GOVT
KARNATAKA GOVERNMENT BAN GUTKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.