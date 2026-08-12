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गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पर बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू और निकोटीन वाले दूसरे प्रतिबंधित (बैन) उत्पाद को बनाने, स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने, बांटने और बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है.

यह सख्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियमों के तहत लोगों की सेहत के हित में की गई है. फूड सेफ्टी अधिकारियों के नेतृत्व में पूरे राज्य में खास जांच और छापेमारी शुरू की गई है और प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

इस बारे में 10 अगस्त को एक सरकारी अधिसूचना जारी किया गया था, और यह बैन अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक साल के लिए पूरे राज्य में लागू रहेगा. इस दौरान, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि, अगर किसी इलाके में बैन तंबाकू या निकोटीन उत्पाद की कोई उत्पादन, भंडारण या बिक्री होती मिले तो तुरंत संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को बताएं.

कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का खाद्य सुरक्षा प्रभाग, लोगों की हेल्थ के लिए तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद के खिलाफ पूरे राज्य में कड़े कदम उठा रहा है. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि फूड सेफ्टी अधिकारियों के नेतृत्व में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले दूसरे प्रतिबंधित उत्पाद के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री के खिलाफ विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं.